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Gianluca Minchiotti

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Juventus : pas de prêt pour Ekhator. Comment Di Gregorio va-t-il pouvoir rejoindre le stage de préparation ?

Juventus FC
FEATURES
Opinion
J. Ekhator
M. Di Gregorio

La Juventus de Carnevali recrute, à la surprise générale, un nouvel attaquant et doit désormais résoudre l’épineuse question du gardien de but.

Deux événements ont marqué le début de semaine de la Juventus :le transfert surprise de Jeff Ekhator et les déclarations d'Alberto Belloni, l'agent de Michele Di Gregorio. Le premier représente un investissement important pour l'avenir du club bianconero, tandis que les propos du second creusent un fossé dans la relation entre le gardien et la Juventus.


Analysons les faits dans l’ordre, en commençant par Ekhator. Les termes du transfert : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le Genoa CFC pour l’acquisition définitive des droits de prestation sportive du footballeur Jeff Osayuki Ekhator, pour un montant de 16 millions d’euros, payable en trois exercices, auquel s’ajoutent des frais accessoires de 0,4 million d’euros. Des bonus pouvant atteindre 2 millions d’euros sont également prévus en cas d’atteinte d’objectifs sportifs spécifiques. Le joueur a par ailleurs signé un contrat de prestation sportive avec la Juventus, valable jusqu’au 30 juin 2031.


  • EKHATOR À LA JUVE POUR Y RESTER

    Né en 2006 à Gênes de parents d’origine italienne, Ekhator a disputé 57 matchs et inscrit 5 buts sous les couleurs du Genoa, toutes compétitions confondues (Serie A et Coupe d’Italie). Avec Kenan Yildiz, il est le plus jeune joueur à avoir disputé au moins 50 matchs lors des deux dernières saisons de Serie A : 71 pour Yildiz (tous avec la Juventus), 54 pour Ekhator (tous avec le Genoa). Dans l’attente prolongée du retour de Randal Kolo Muani, ce coup de poker orchestré par Giovanni Carvenali offre un bol d’air aux supporters de la Juventus. L’attaquant prometteur, qui renforce le contingent italien au sein de l’effectif bianconero, totalise 11 sélections et 3 buts avec les U19, 6 sélections et 2 buts avec les U21, ainsi qu’une sélection en équipe A.


    Reste à déterminer son rôle précis dans l’équipe de Luciano Spalletti. Tout dépendra du mercato des départs : la Juventus doit encore céder David, Openda et Zhegrova, puis résoudre le cas Milik, en attendant Kolo Muani. Spalletti, qui réclamait expérience et qualité, trouvera chez Ekhator la seconde, mais pas encore la première. «Il y a beaucoup de choses que je dois encore améliorer et sur lesquelles je dois travailler, je pense être dans la bonne équipe pour y parvenir. Et avec l’entraîneur, je pense qu’il y a moyen de progresser encore davantage», a déclaré Ekhator dans son premier communiqué en tant que joueur de la Vieille Dame. Son espoir, c’est que le mercato sortant de la Juve et les choix de l’entraîneur lui en laissent l’occasion, afin d’éviter un prêt dans un club où il pourrait jouer davantage. Si la Juventus croit en son potentiel – et le directeur sportif Marco Ottolini est prêt à le parier –, il doit rester à la Continassa et saisir sa chance.

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  • DI GREGORIO, TERRE BRÛLÉE

    Le cas Di Gregorio. Revenons aux faits, tels que présentés par son agent, Alberto Belloni, sur les réseaux sociaux : « 20 nouveaux joueurs en deux saisons, 3 entraîneurs en deux saisons, 3 directions en deux saisons : voilà les chiffres qui font vraiment la différence. Di Gregorio termine quatrième au classement Sofascore, devant Milinkovic-Savic et Sommer, respectivement champion et dauphin. La direction française a investi 130 millions d’euros dans trois attaquants aux performances décevantes ; pour masquer cet investissement colossal, elle impute l’échec de la saison au gardien recruté par la direction précédente, sous l’égide du directeur sportif Giuntoli, présenté à 26 ans comme le meilleur gardien de Serie A.


    Buts encaissés : Juventus 34, Inter 35 ; buts marqués : Juventus 61, Inter 82. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Di Gregorio est sous contrat avec la Juventus pour encore trois ans. Il prendra part au stage de pré-saison et, durant le mercato, nous examinerons les opportunités le cas échéant. Il figure sur la short list de plusieurs clubs européens. Nous ne sommes pas pressés ; nous exigeons simplement le respect pour un joueur qui a toujours répondu présent, même quand il aurait été plus simple de rester sur le banc à bavarder… »


    Ces déclarations interrogent moins par leur contenu que par leur timing et leur opportunité médiatique. Sur le fond, plusieurs constats de Belloni font échoà nos propres analyses : la valse des dirigeants et des entraîneurs a effectivement fragilisé le club ces dernières saisons. L’analyse des chiffres des buts marqués et encaissés par la Juventus contient aussi une part de vérité, même si, pour être précis, il faudrait ajouter la statistique peu flatteuse pour Di Gregorio sur les buts encaissés dès le premier tir (46 %).


    Au-delà du fond, cependant, nous le répétons, ce sont le moment choisi et l’opportunité qui soulèvent des doutes. À moins que Di Gregorio ne se dissocie publiquement des propos de Belloni, en termes de communication, les déclarations de l’agent reflètent la pensée de son client. Comment Di Gregorio pourra-t-il donc se présenter au stage de pré-saison et partager le vestiaire, par exemple, avec les attaquants dont il est question dans le billet ? Sur le marché des transferts, un gardien dont l’entourage communique de la sorte peut-il encore convaincre les clubs intéressés par son recrutement ? La Juventus, elle, adoptera-t-elle une position ferme ou souple lors des négociations visant à lui trouver une nouvelle destination ? Les prochaines semaines devraient lever le voile sur ces questions.


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