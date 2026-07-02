Juventus : pas de prêt pour Ekhator. Comment Di Gregorio va-t-il pouvoir rejoindre le stage de préparation ?

Le cas Di Gregorio. Revenons aux faits, tels que présentés par son agent, Alberto Belloni, sur les réseaux sociaux : « 20 nouveaux joueurs en deux saisons, 3 entraîneurs en deux saisons, 3 directions en deux saisons : voilà les chiffres qui font vraiment la différence. Di Gregorio termine quatrième au classement Sofascore, devant Milinkovic-Savic et Sommer, respectivement champion et dauphin. La direction française a investi 130 millions d’euros dans trois attaquants aux performances décevantes ; pour masquer cet investissement colossal, elle impute l’échec de la saison au gardien recruté par la direction précédente, sous l’égide du directeur sportif Giuntoli, présenté à 26 ans comme le meilleur gardien de Serie A.





Buts encaissés : Juventus 34, Inter 35 ; buts marqués : Juventus 61, Inter 82. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Di Gregorio est sous contrat avec la Juventus pour encore trois ans. Il prendra part au stage de pré-saison et, durant le mercato, nous examinerons les opportunités le cas échéant. Il figure sur la short list de plusieurs clubs européens. Nous ne sommes pas pressés ; nous exigeons simplement le respect pour un joueur qui a toujours répondu présent, même quand il aurait été plus simple de rester sur le banc à bavarder… »





Ces déclarations interrogent moins par leur contenu que par leur timing et leur opportunité médiatique. Sur le fond, plusieurs constats de Belloni font échoà nos propres analyses : la valse des dirigeants et des entraîneurs a effectivement fragilisé le club ces dernières saisons. L’analyse des chiffres des buts marqués et encaissés par la Juventus contient aussi une part de vérité, même si, pour être précis, il faudrait ajouter la statistique peu flatteuse pour Di Gregorio sur les buts encaissés dès le premier tir (46 %).





Au-delà du fond, cependant, nous le répétons, ce sont le moment choisi et l’opportunité qui soulèvent des doutes. À moins que Di Gregorio ne se dissocie publiquement des propos de Belloni, en termes de communication, les déclarations de l’agent reflètent la pensée de son client. Comment Di Gregorio pourra-t-il donc se présenter au stage de pré-saison et partager le vestiaire, par exemple, avec les attaquants dont il est question dans le billet ? Sur le marché des transferts, un gardien dont l’entourage communique de la sorte peut-il encore convaincre les clubs intéressés par son recrutement ? La Juventus, elle, adoptera-t-elle une position ferme ou souple lors des négociations visant à lui trouver une nouvelle destination ? Les prochaines semaines devraient lever le voile sur ces questions.





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