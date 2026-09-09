Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cambiaso JuventusGetty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : où en sont McKennie, Cambiaso et Sarr ? Les dernières nouvelles de l’entraînement

Juventus FC
W. McKennie
A. Cambiaso
Serie A

Les joueurs sous surveillance en vue du match contre Sassuolo

Aucune nouvelle positive n’est ressortie de l’entraînement du jour de la Juventus à la Continassa, en vue du match de dimanche soir sur le terrain de Sassuolo : les trois joueurs en phase de reprise après leurs blessures respectives, Andrea Cambiaso, Weston McKennie et Pape Sarr, ont encore travaillé à part.


Comme l’indique Sky Sport, l’espoir était que les trois joueurs puissent, à partir d’aujourd’hui, reprendre au moins partiellement le travail avec le groupe, mais cela n’a pas été le cas. Cambiaso, McKennie et Sarr ont tous les trois suivi un travail différencié et continueront d’être suivis au jour le jour en vue du match de dimanche soir.


  • Pour le moment, McKennie, Cambiaso et Sarr restent incertains pour le match contre Sassuolo, pour lequel Luciano Spalletti devra évidemment aussi se passer des joueurs aux prises avec des blessures plus graves, à savoir Yildiz, Thuram, Ekhator, Cabal, Locatelli et Boga.


    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV