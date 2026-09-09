Juventus : où en sont McKennie, Cambiaso et Sarr ? Les dernières nouvelles de l’entraînement

Aucune nouvelle positive n’est ressortie de l’entraînement du jour de la Juventus à la Continassa, en vue du match de dimanche soir sur le terrain de Sassuolo : les trois joueurs en phase de reprise après leurs blessures respectives, Andrea Cambiaso, Weston McKennie et Pape Sarr, ont encore travaillé à part.





Comme l’indique Sky Sport, l’espoir était que les trois joueurs puissent, à partir d’aujourd’hui, reprendre au moins partiellement le travail avec le groupe, mais cela n’a pas été le cas. Cambiaso, McKennie et Sarr ont tous les trois suivi un travail différencié et continueront d’être suivis au jour le jour en vue du match de dimanche soir.



