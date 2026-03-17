Juventus : nouveaux contacts avec Vlahovic en vue d'un renouvellement : que manque-t-il pour la signature ?

Pas à pas, rencontre après rencontre. La Juventus poursuit deux négociations internes cruciales sur le marché des transferts, qui concernent les prolongations de contrat de deux joueurs aussi importants que controversés, et qui sont étroitement liés : Luciano Spalletti et Dusan Vlahovic.

Si, pour l'entraîneur toscan, nous en sommes arrivés au point où, en fait, il ne manque plus que la signature pour la prolongation tant attendue, pour l'attaquant serbe, la situation, malgré l'optimisme général, est encore loin d'être définitive.