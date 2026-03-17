Goal.com
En direct
CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traduit par

Juventus : nouveaux contacts avec Vlahovic en vue d'un renouvellement : que manque-t-il pour la signature ?

De nouveaux contacts ont eu lieu entre la Juventus et l'entourage de Dusan Vlahovic afin de tenter de trouver un accord pour la prolongation du contrat de l'attaquant serbe

Pas à pas, rencontre après rencontre. La Juventus poursuit deux négociations internes cruciales sur le marché des transferts, qui concernent les prolongations de contrat de deux joueurs aussi importants que controversés, et qui sont étroitement liés : Luciano Spalletti et Dusan Vlahovic

Si, pour l'entraîneur toscan, nous en sommes arrivés au point où, en fait, il ne manque plus que la signature pour la prolongation tant attendue, pour l'attaquant serbe, la situation, malgré l'optimisme général, est encore loin d'être définitive. 

  • ATTACHÉ AUX ÉPAULES

    Le premier point à prendre en compte et à souligner concerne précisément l'avenir de Luciano Spalletti. L'attaquant serbe s'est montré ouvert à la prolongation de son contrat avec la Juventus, qui expire le 30 juin, après s'être entretenu avec l'entraîneur. L'ancien sélectionneur lui a confirmé qu'il jouerait un rôle central non seulement pour cette fin de saison, mais aussi dans les projets futurs du club s'il décidait de signer la prolongation. Cette confiance a convaincu Vlahovic d'écouter l'offre de Comolli et Chiellini.

    • Publicité

  • NOUVEAUX CONTACTS

    Selon Romeo Agresti, directeur de Il Bianconero, après une première rencontre qui a eu lieu au début du mois, d'autres contacts directs ont eu lieu ces derniers jours entre Vlahovic, son entourage et la direction de la Juventus afin d'évaluer clairement les possibilités de parvenir à un accord.

  • L'OFFRE DE LA JUVENTUS

    La Juventus a toujours fait savoir au joueur que, s'il devait renouveler son contrat, son salaire ne pourrait en aucun cas avoisiner les 12 millions d'euros qu'il perçoit actuellement. Au contraire, le club bianconero a réaffirmé que le plafond salarial avait déjà été fixé, avec le contrat signé par Kenan Yildiz à 6 millions d'euros + 1 million de bonus, et que ce serait là le montant maximal qui pourrait être versé au Serbe.

  • QUE FAUT-IL ENCORE POUR SIGNER ?

    Contrairement à Spalletti, pour qui il ne manque plus que la signature, les divergences avec Vlahovic restent importantes. 

    En supposant que l'attaquant accepte une réduction aussi importante de la partie fixe de son salaire, il demande qu'ellesoit compensée par de généreuses commissions versées à son entourage (dont fait partie son père) et par une prime à la signature importante.

  • CHAMPIONS VITALE

    En substance, l'écart persiste, mais la Juventus continue de faire preuve d'un grand optimisme quant à une issue favorable. Bien sûr, pour satisfaire toutes les demandes financières supplémentaires, la qualification pour la prochaine Ligue des champions devra être assurée et confirmée. Il reste du temps et une marge de manœuvre, et ainsi, Vlahovic est lui aussi en partie maître de son destin grâce aux résultats sur le terrain.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0