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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus-Napoli, les décisions arbitrales : Koopmeiners méritait-il un carton rouge ? Marelli : « Le contact est haut, mais le pied glisse rapidement. » Woltemade et Cabal réclament un penalty. Marianucci expulsé

Juventus FC vs SSC Naples
Juventus FC
SSC Naples
Serie A

Les décisions arbitrales du match qui clôture le dimanche de la 10e journée de Serie A

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Juventus-Napoli est bien plus qu’un grand classique du championnat italien et qu’un duel aux multiples liens, notamment entre les deux entraîneurs, Luciano Spalletti et Massimiliano Allegri. Les trois points en jeu sont en effet déjà décisifs pour les deux clubs dans la course à une place en Ligue des champions : à la veille du match, ils comptent chacun 9 points de retard sur Côme.

C’est aussi pour cela qu’une forte pression pèsera sur la troisième équipe présente sur le terrain, l’équipe arbitrale désignée par le responsable des désignations, Orsato, qui a choisi Sozza pour diriger la rencontre. Voici les décisions arbitrales les plus douteuses et les plus discutées dans notre analyse.

  • JUVENTUS – NAPOLI : LA DÉSIGNATION COMPLÈTE

    JUVENTUS – NAPOLI dimanche à 20 h 45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    IV:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • 75e minute : Marianucci expulsé

    Marianucci intervient en retard et marche clairement sur le pied de Cabal. Sozza sort le carton jaune, le deuxième pour le joueur, qui est donc expulsé.

  • 73e minute : WOLTEMADE réclame un penalty

    Nouvelle action verticale de la Juventus : Koopmeiners atteint la ligne de fond et centre au milieu de la surface. Woltemade tombe au contact d’Olivera : « Je suis d’accord avec Giaccherini, il n’y a vraiment pas grand-chose. Un bras se pose sur lui, mais il n’y a pas de retenue. C’est trop peu pour accorder un penalty. »

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  • 28e minute : Cabal réclame un penalty.

    Peu après avoir touché le poteau par hasard, Cabal se précipite pour récupérer le ballon. Le défenseur est mis à terre involontairement par Olivera qui, les yeux sur le ballon et sans regarder Cabal, lui marche sur l’arrière de la chaussure. Sozza laisse jouer et la vérification de la VAR confirme la décision prise sur le terrain.

    Marelli : « Cela ressemble au contact subi par Da Cunha lors de Torino-Como, avec une différence. Le milieu de terrain de Como a été touché de plein fouet à la cheville, alors que Cabal n’a été que légèrement touché. Je suis d’accord avec la décision de la VAR de ne pas intervenir pour un contact non décisif. »

  • 23e minute : LUCUMÌ RISQUE LE ROUGE

    Nouvelle intervention à la limite de Lucumì, qui touche Lucca avec le genou à hauteur du cou et l’arrête de manière irrégulière. Sozza l’épargne et ne sort pas de deuxième carton, estimant qu’il s’agit d’un contact inhérent au jeu.

  • 21e minute : carton jaune pour Lucumì.

    Cette fois, le carton jaune est amplement justifié : Lucumì arrête Lucca en contre-attaque. Un avertissement prévu par le règlement.

  • 17e : carton jaune généreux pour Douglas Luiz

    Après avoir laissé passer une intervention sur Koopmeiners, Sozza sort le premier carton jaune du match pour Douglas Luiz. Son intervention sur Rafa Marin est certes fautive, mais sans mauvaise intention. Un jaune sévère.

  • LE COMMENTAIRE DE MARELLI : « LE PIED GLISSE VERS LA CHEVILLE »

    Voici l’analyse de l’expert en arbitrage Luca Marelli : « D’après l’image que nous avons vue, Koopmeiners aurait dû recevoir un carton jaune. Le contact se produit très haut sur le mollet, à mi-chemin entre le mollet et la cheville. Voyons ce qui sera dit à la VAR, même si l’hypothèse d’une faute grossière existe. Le point de contact est très haut, mais je tiens à souligner un élément fondamental : le pied droit glisse sur la cheville. Il n’y a donc pas matière à donner un carton rouge. »

  • 11e minute : Koopmeiners risque l’expulsion

    Frank Anguissa prend un risque énorme : dernier défenseur, il ne voit pas venir le pressing haut de Koopmeiners, qui tente de le tacler. Le Néerlandais touche d’abord le joueur, puis le ballon, qui finit derrière la ligne de but. Mais au ralenti, l’intervention apparaît clairement fautive : le premier point de contact du Néerlandais est très haut. Sozza ne prend aucune décision et la VAR n’intervient pas.

  • 10e : McKennie risque le carton jaune

    Le Napoli proteste auprès de Sozza après l’intervention de McKennie, qui stoppe la contre-attaque de De Bruyne vers le but de Vicario. L’arbitre laisse jouer sans intervenir, mais le risque était grand.

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