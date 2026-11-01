Juventus-Napoli est bien plus qu’un grand classique du championnat italien et qu’un duel aux multiples liens, notamment entre les deux entraîneurs, Luciano Spalletti et Massimiliano Allegri. Les trois points en jeu sont en effet déjà décisifs pour les deux clubs dans la course à une place en Ligue des champions : à la veille du match, ils comptent chacun 9 points de retard sur Côme.

C’est aussi pour cela qu’une forte pression pèsera sur la troisième équipe présente sur le terrain, l’équipe arbitrale désignée par le responsable des désignations, Orsato, qui a choisi Sozza pour diriger la rencontre. Voici les décisions arbitrales les plus douteuses et les plus discutées dans notre analyse.