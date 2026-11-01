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kolo muani 2_1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus-Napoli EN DIRECT : les dernières infos sur les compositions, Allegri face à une pénurie de défenseurs, Spalletti revient au 3-5-2

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Juventus FC vs SSC Naples

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Juventus-Napoli est le deuxième choc qui clôture ce dimanche de la 10e journée de Serie A 2026/2027. Un match déjà crucial pour la Juventus de Luciano Spalletti comme pour le Napoli de Massimiliano Allegri : les deux équipes comptent 14 points et accusent déjà neuf points de retard sur Côme, actuellement quatrième, une place qualificative pour la Ligue des champions.

De Bruyne et ses coéquipiers sont en regain de forme. Ils abordent cette rencontre après un spectaculaire match nul 3-3 contre la Roma et une large victoire 4-1 sur la pelouse de Monza. La Juventus, en revanche, a concédé à Gênes sa deuxième défaite lors de ses trois derniers matches de championnat, au terme d’une prestation très éloignée de ce que Spalletti attend de ses joueurs.

JUVENTUS-NAPOLI

BUTEURS : -

  • Juventus-Napoli : compositions probables et feuille de match

    Juventus-Napoli

    Buteurs : -

    JUVENTUS (3-5-2) : Vicario ; Gatti, Bremer, Lucumì ; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, Koopmeiners, McKennie ; Woltemade, Kolo Muani.

    Entr. Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3) : Meret ; Di Lorenzo, Marianucci, Marin, Olivera ; Anguissa, De Bruyne, McTominay ; Politano, Hojlund, Lang.

    Entr. Allegri.

    Arbitre : Sozza

    Avertis : -

    Expulsés : -

  • Buts et temps forts

    0' Coup d’envoi à 20 h 45 à l’Allianz Stadium de Turin.

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