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Fabio CannavaroGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus-Napoli, Cannavaro s’exprime : « Spalletti et Allegri se ressemblent. Kolo Muani et Hojlund ? De gros travailleurs, mais moins tueurs dans la surface de réparation. Bremer et Buongiorno, de vrais défenseurs, mais malchanceux avec les blessures. »

Juventus FC
SSC Naples
Serie A
F. Cannavaro
Juventus FC vs SSC Naples

L’ancien défenseur, passé par la Juventus et le Napoli, a ainsi présenté le choc de la 10e journée de Serie A.

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La Juventus et le Napoli s’affronteront demain soir à partir de 20 h 45 à l’Allianz Stadium, dans la deuxième grande affiche de la 10e journée de Serie A 2026-2027. Entre deux équipes qui n’ont pas pris le meilleur départ et traversent des périodes différentes dans leurs saisons respectives, cette rencontre sera déjà décisive.

Interrogé par Betsson.Sport, l’ancien défenseur Fabio Cannavaro, figure marquante des deux clubs, a présenté le match en analysant les duels, les absents, ainsi que les forces et les faiblesses de chaque équipe, avec un dénominateur commun : Juve-Napoli n’est pas un match comme les autres.

  • LES DÉBUTS AVEC NAPOLI

    « Je pense que c’était le jour le plus émouvant de ma vie, car j’ai grandi à Fuorigrotta, où j’ai eu la chance de jouer aussi bien à l’extérieur de l’ancien San Paolo qu’à l’intérieur. Jouer en Serie A avec le club de son cœur, ce n’est pas donné à tout le monde. »

  • La Juventus incarne la planification et l’avenir

    « La Juventus est un club qui incarne vraiment la planification, l’avenir ; quand on y arrive, on se rend compte qu’on ne doit penser qu’à jouer. Aujourd’hui, toutes deux représentent le football de manière exemplaire. Entraîner l’une des deux ? Je veux toujours viser le plus haut niveau. »

  • Bremer et Buongiorno, de vrais défenseurs malchanceux

    « Buongiorno me plaît beaucoup parce que c’est un vrai défenseur. Il sait repérer le danger, il sait quand accélérer et quand se montrer dur. C’est pareil pour Bremer : ce sont deux joueurs extraordinaires. Tous deux accumulent toutefois les blessures [...] mais ils sont essentiels, l’un pour la Juventus et l’autre pour le Napoli. »

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  • Des attaquants moins tueurs dans la surface que par le passé

    « Hojlund et Kolo Muani sont de gros travailleurs. Le football d’aujourd’hui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense, beaucoup plus athlétique. Les attaquants de ma génération étaient un peu plus « tueurs » devant le but. Aujourd’hui, les attaquants jouent davantage pour l’équipe et cherchent aussi à beaucoup travailler sans ballon. »

  • SPALLETTI ET ALLEGRI

    « Spalletti et Alleri sont deux grands entraîneurs qui ont obtenu d’excellents résultats ces dernières années. Ils connaissent parfaitement le football italien et tout ce qui l’entoure, notamment la manière de gérer les joueurs, les journalistes et les supporters. Sur le plan tactique, ils ne sont pas attachés à un système de jeu et savent s’adapter aux joueurs. »

  • La Roma et l’Inter plus avancées dans leur travail

    « Le Napoli a certainement payé le prix de quelques blessures de trop en ce début de championnat. La Juventus, qui a davantage changé que l’an dernier, ne parvient pas à trouver de régularité. Gasperini et Chivu ont tous deux travaillé avec ces groupes, et on en voit donc les fruits cette année. »

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