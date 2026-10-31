Juventus-Napoli, Cannavaro s’exprime : « Spalletti et Allegri se ressemblent. Kolo Muani et Hojlund ? De gros travailleurs, mais moins tueurs dans la surface de réparation. Bremer et Buongiorno, de vrais défenseurs, mais malchanceux avec les blessures. »

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La Juventus et le Napoli s’affronteront demain soir à partir de 20 h 45 à l’Allianz Stadium, dans la deuxième grande affiche de la 10e journée de Serie A 2026-2027. Entre deux équipes qui n’ont pas pris le meilleur départ et traversent des périodes différentes dans leurs saisons respectives, cette rencontre sera déjà décisive.

Interrogé par Betsson.Sport, l’ancien défenseur Fabio Cannavaro, figure marquante des deux clubs, a présenté le match en analysant les duels, les absents, ainsi que les forces et les faiblesses de chaque équipe, avec un dénominateur commun : Juve-Napoli n’est pas un match comme les autres.