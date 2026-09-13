Il reste du temps jusqu’au 28 septembre, date à laquelle le mercato fermera en UAE Pro League, pour boucler l’accord. Comme le rapporte le quotidien turinois, l’ancien Napoli intéresse un couple de clubs émiratis en quête de la cerise sur le gâteau pour renforcer leur attaque, et ils miseraient les yeux fermés sur l’avant-centre né en 1994.





Il y aurait eu des contacts cette semaine entre la direction de la Juventus et un intermédiaire qui travaille pour les Asiatiques et qui aurait déjà parlé aussi avec le Polonais pour évaluer la faisabilité d’une opération éclair.





De son côté, la Juventus aurait déjà ouvert la porte au départ de Milik, de fait désormais un indésirable, en proie depuis des années à de graves blessures et barré par les arrivées de Kolo Muani, Woltemade et Ekhator. Mieux encore, Spalletti le laisserait partir également gratuitement ou contre une indemnité minimale, ne dépassant pas le million d’euros. Le joueur de 32 ans est hors liste pour la Serie A et pèse dans les comptes 1,8 million d’euros nets par an jusqu’au 30 juin, date à laquelle son contrat expire. L’hypothèse d’une résiliation anticipée ne prend pas d’ampleur, raison pour laquelle la Juventus pousserait pour un transfert dès cette fenêtre élargie, même si cette possibilité reste complexe.