Jhon Lucumì, nouveau défenseur de la Juventus, interrogé par Tuttosport, est revenu sur l’épisode dont il a été protagoniste la saison dernière avec Francisco Conceicao, lorsque le défenseur bolonais portait le maillot de Bologne : « L’accrochage avec Conceicao ? Mais non, ce sont des choses qui restent sur le terrain et qui se terminent là. La vérité, c’est qu’à aucun moment je ne l’ai fait avec l’intention de me disputer. Tout de suite après le match, nous avons discuté et je lui ai dit : “Frère, il ne s’est absolument rien passé”. Et encore : “Excuse-moi si je t’ai manqué de respect à un moment donné, ce n’était pas avec de mauvaises intentions”». Et lui ? «En montrant sa personnalité et la classe qui le distinguent, il m’a répondu : “Frère, il ne s’est rien passé, je n’ai accordé aucune importance à cette chose : j’étais concentré sur mon match”. Ce sont des choses qui restent justement sur le rectangle vert : de mon côté, il y a quand même eu des excuses, parce qu’il arrive parfois des situations peu agréables, qui peuvent être mal interprétées. La vidéo n’a pas aidé, mais tout s’est arrêté là. Et aujourd’hui, nous avons une très bonne relation".



