Juventus-Lucumí, nouveaux contacts avec Bologne : l’écart s’est réduit, on travaille aussi sur les contreparties

La Juventus ne lâche pas la piste menant à Jhon Lucumí. Après l’expiration de la clause libératoire de 28 millions d’euros, les discussions entre la Juventus et Bologne sont appelées à s’intensifier dans les prochains jours, avec l’objectif de trouver un point d’accord susceptible de satisfaire les deux clubs.
Bologne a revu ses exigences financières à la baisse et désormais, selon les informations d’Alfredo Pedullà, valorise le défenseur colombien à 20 millions d’euros plus des bonus. Un montant inférieur à celui fixé par la clause, mais qui reste malgré tout supérieur à l’offre actuellement mise sur la table par la Juventus. Les parties continuent de travailler pour réduire l’écart et le sentiment est que les négociations pourraient bientôt entrer dans le vif du sujet.