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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus-Lucumí, nouveaux contacts avec Bologne : l’écart s’est réduit, on travaille aussi sur les contreparties

Juventus FC
Mercato
Bologne
J. Lucumi

La clause a expiré et le montant a baissé : la Juventus tente d’inclure des contreparties.

La Juventus ne lâche pas la piste menant à Jhon Lucumí. Après l’expiration de la clause libératoire de 28 millions d’euros, les discussions entre la Juventus et Bologne sont appelées à s’intensifier dans les prochains jours, avec l’objectif de trouver un point d’accord susceptible de satisfaire les deux clubs.


Bologne a revu ses exigences financières à la baisse et désormais, selon les informations d’Alfredo Pedullà, valorise le défenseur colombien à 20 millions d’euros plus des bonus. Un montant inférieur à celui fixé par la clause, mais qui reste malgré tout supérieur à l’offre actuellement mise sur la table par la Juventus. Les parties continuent de travailler pour réduire l’écart et le sentiment est que les négociations pourraient bientôt entrer dans le vif du sujet.


  • LUCUMI, priorité à la Juve

    Pendant ce temps, Lucumí continue d’attendre. Les offres venues de l’étranger ne manquent pas pour le défenseur central colombien, mais sa priorité reste la Juventus. Le défenseur aurait en effet fait part de sa volonté de rejoindre Turin, convaincu que le projet de la Juventus représente l’étape idéale pour la suite de sa carrière. Une position qui pourrait s’avérer importante au cours des négociations.


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  • LES CONTREPARTIES : MIRETTI ET CABAL

    Pour tenter de se rapprocher des exigences de Bologne, la Juventus étudie une formule alternative. Selon Tuttosport, le club turinois envisagerait d’inclure un ou plusieurs joueurs dans l’opération, afin de réduire l’effort financier et de rendre l’opération plus soutenable.


    Parmi les noms pris en considération figurent Juan Cabal et Fabio Miretti, tous deux appelés à quitter Turin lors de cette fenêtre de mercato. La Juventus attribue aux deux joueurs une valeur comprise entre 10 et 15 millions d’euros et estime qu’ils peuvent représenter des profils intéressants pour Bologne.


    Bologne, cependant, semble pour l’instant s’orienter vers une autre ligne. La direction émilienne préférerait en effet conclure l’opération exclusivement sur la base d’un transfert payant, sans inclure de contreparties dans le dossier Lucumí. Une position qui complique les négociations, sans pour autant interrompre les contacts entre les deux clubs.


    Les discussions restent donc ouvertes. La Juventus continue de considérer Lucumí comme l’un des objectifs principaux pour renforcer son secteur défensif, tandis que Bologne est disposé à négocier, à condition que ses exigences financières soient respectées. Les prochains échanges seront décisifs pour comprendre si les parties parviendront à trouver la bonne formule pour aboutir à une issue favorable.




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