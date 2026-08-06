Juventus-Lucumí, nouveaux contacts avec Bologne : l’écart s’est réduit, on travaille aussi sur les contreparties

Pour tenter de se rapprocher des exigences de Bologne, la Juventus étudie une formule alternative. Selon Tuttosport, le club turinois envisagerait d’inclure un ou plusieurs joueurs dans l’opération, afin de réduire l’effort financier et de rendre l’opération plus soutenable.





Parmi les noms pris en considération figurent Juan Cabal et Fabio Miretti, tous deux appelés à quitter Turin lors de cette fenêtre de mercato. La Juventus attribue aux deux joueurs une valeur comprise entre 10 et 15 millions d’euros et estime qu’ils peuvent représenter des profils intéressants pour Bologne.





Bologne, cependant, semble pour l’instant s’orienter vers une autre ligne. La direction émilienne préférerait en effet conclure l’opération exclusivement sur la base d’un transfert payant, sans inclure de contreparties dans le dossier Lucumí. Une position qui complique les négociations, sans pour autant interrompre les contacts entre les deux clubs.





Les discussions restent donc ouvertes. La Juventus continue de considérer Lucumí comme l’un des objectifs principaux pour renforcer son secteur défensif, tandis que Bologne est disposé à négocier, à condition que ses exigences financières soient respectées. Les prochains échanges seront décisifs pour comprendre si les parties parviendront à trouver la bonne formule pour aboutir à une issue favorable.











