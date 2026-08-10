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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus-Lucumì, accord total : les chiffres, pour Bologne uniquement du cash

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Bologne
J. Lucumi

Il ne manque plus que quelques détails pour boucler l’opération sur le marché des transferts concernant le défenseur colombien

La Juventus accélère pour Jhon Lucumì, défenseur colombien de Bologne : le joueur a déjà trouvé un accord de cinq ans avec la Juventus, à environ 2,5 millions d’euros par saison.


Les négociations avec Bologne se poursuivent, mais le club rossoblù veut surtout du cash. La Juve a tenté d’inclure Miretti et surtout Cabal, sans succès, tandis que l’hypothèse Koopmeiners relève surtout de la suggestion, compte tenu du salaire du Néerlandais. Pour Lucumì, le club turinois serait prêt à offrir 20 millions d’euros de part fixe plus des bonus facilement atteignables, se rapprochant ainsi des exigences de Bologne.


  • L’opération semble destinée à se conclure sans contreparties dans les prochaines heures. Spalletti considère Lucumì comme le renfort idéal pour la défense : gaucher, rapide dans ses interventions, agressif au marquage et capable de relancer et d’accompagner l’action. La personnalité affichée par le Colombien sur le terrain a également convaincu le technicien.


    La Juventus et Lucumì se veulent : il reste désormais à trouver l’accord définitif avec Bologne, mais ce n’est plus qu’une question de détails.





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