La Juventus accélère pour Jhon Lucumì, défenseur colombien de Bologne : le joueur a déjà trouvé un accord de cinq ans avec la Juventus, à environ 2,5 millions d’euros par saison.





Les négociations avec Bologne se poursuivent, mais le club rossoblù veut surtout du cash. La Juve a tenté d’inclure Miretti et surtout Cabal, sans succès, tandis que l’hypothèse Koopmeiners relève surtout de la suggestion, compte tenu du salaire du Néerlandais. Pour Lucumì, le club turinois serait prêt à offrir 20 millions d’euros de part fixe plus des bonus facilement atteignables, se rapprochant ainsi des exigences de Bologne.



