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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Juventus, Luciano Spalletti ne renonce pas à Dibu Martinez : « Il peut changer d’équipe, mais nous devons mener un mercato réfléchi ». Ce qui peut se passer

Juventus FC
E. Martinez
Mercato
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M. Di Gregorio
M. Perin

L’entraîneur de la Juventus fixe les lignes directrices du dernier mois du mercato

Luciano Spalletti range le deuxième match amical de cette présaison aux archives – après le 0-0 contre Bâle, une courte victoire est arrivée face au Standard de Liège grâce à un but de Miretti – et se replonge dans le marché des transferts. Dans les propos livrés au terme de la rencontre disputée en Belgique, l'entraîneur de la Juventus a semé quelques indices sur les prochains mouvements et surtout sur les situations jugées prioritaires. Cela va du relais entre Openda (futur joueur de l'OL) et Kolo Muani – la semaine prochaine peut être celle du tournant définitif avec le Paris Saint-Germain – à la recherche d'un nouveau gardien.


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  • LES MOTS DE SPALLETTI

    Et à ce propos, malgré un certain pessimisme qui s’est diffusé ces dernières heures quant à la capacité de convaincre Aston Villa de revoir ses exigences à la baisse pour Emiliano Martinez, Spalletti n’a aucun doute au moment d’expliquer ce qu’il attend de la direction de la Juventus : « Nous avons déjà deux gardiens à l’heure actuelle, nous voulons ajouter de la compétitivité et nous en cherchons un autre. Nous verrons, il y en a beaucoup qui vont désormais trouver de nouvelles places. Dibu Martinez est l’un d’eux, lui qui peut probablement changer d’équipe, mais nous devons réaliser un mercato attentif et réfléchi, nous n’avons pas énormément de marge pour dépenser beaucoup d’argent ». Traduction : le numéro un de la sélection argentine reste le choix numéro un absolu car, contrairement aux alternatives menant à Guglielmo Vicario de Tottenham, Zion Suzuki de Parme, Vanja Milinkovic-Savic de Naples ou Noah Atubolu de Fribourg, il élèverait considérablement le niveau de personnalité et de charisme, y compris dans le vestiaire.

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  • LA SITUATION

    Dibu Martinez est encore lié longtemps à Aston Villa (contrat jusqu’en 2029), il gagne beaucoup (7 millions d’euros par saison) et le club anglais réclame pour lui une somme comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Trop pour la Juventus, qui serait disposée à investir sur le salaire de l’Argentin – un contrat de trois ans mais à des montants plus contenus – et espère s’entendre avec Aston Villa sur une somme qui ne dépasse pas 5 à 6 millions d’euros. Le marché est encore long, Martinez est actuellement en vacances après être allé jusqu’au bout de la Coupe du monde et son club est au courant que, depuis au moins un an, le joueur demande à être libéré pour relever un nouveau défi. Celui de jouer en Italie et de porter le maillot de l’Italie l’intrigue particulièrement, mais il faudra probablement beaucoup de patience et de capacité de médiation pour parvenir à une éventuelle conclusion.

  • Ce qui change pour Di Gregorio et Perin

    Parallèlement, pour l’éventuelle arrivée d’un nouveau numéro un afin de garder les buts de la Juventus, quelqu’un devra lui faire de la place. Le sentiment est que derrière les déclarations de Luciano Spalletti depuis Liège se cache aussi la demande adressée au directeur sportif Massara et à l’ad Carnavali de trouver une solution de sortie pour l’un entre Di Gegorio et Perin. Aucun des deux ne convainc pleinement l’entraîneur toscan : le premier avait fait l’objet d’une demande de renseignements de la part de Besiktas ces dernières semaines, mais la piste n’a pas décollé, tandis que le second aimerait jouer davantage après plusieurs saisons dans le rôle de doublure, mais pour le moment aucune hypothèse ne semble particulièrement chaude.

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  • IL Y A URGENCE

    À la fin du mois de juillet, avec un championnat qui débute dans environ un mois, Spalletti et la Juventus seraient pressés de pourvoir au moins un ou deux postes clés, afin d’aborder le début de saison contre Frosinone avec quelques certitudes en plus. Si, pour l’attaquant réclamé par le technicien, la voie semble un peu plus tracée, pour le gardien – tout comme pour d’éventuels renforts sur les côtés et au milieu de terrain – la situation traverse encore une délicate phase de blocage. Avec le nom de Dibu Martinez toujours tout en haut des préoccupations de tout le monde.

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