Luciano Spalletti range le deuxième match amical de cette présaison aux archives – après le 0-0 contre Bâle, une courte victoire est arrivée face au Standard de Liège grâce à un but de Miretti – et se replonge dans le marché des transferts. Dans les propos livrés au terme de la rencontre disputée en Belgique, l'entraîneur de la Juventus a semé quelques indices sur les prochains mouvements et surtout sur les situations jugées prioritaires. Cela va du relais entre Openda (futur joueur de l'OL) et Kolo Muani – la semaine prochaine peut être celle du tournant définitif avec le Paris Saint-Germain – à la recherche d'un nouveau gardien.





UN BUT DE MIRETTI SUFFIT CONTRE LE STANDARD : LES PROMUS ET LES RECALÉS



