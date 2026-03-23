Juventus : Locatelli s'exprime après avoir raté son penalty : « Je suis conscient de mes responsabilités, je dois rebondir après cette erreur. Maintenant, allons remporter la Coupe du monde avec l'équipe nationale »

« Je suis parfaitement conscient de mes responsabilités et je sais que la seule façon de réagir à une erreur est de travailler encore plus dur. Nous avons

désormais une Coupe du monde à remporter et nous donnerons tout ce que nous avons pour y parvenir. Concentrés et unis ! Allez les Azzurri ! », tel est le message que le milieu de terrain de la Juventus a tenu à transmettre à ses followers.





Une prise de responsabilité – compte tenu de l’erreur commise contre Sassuolo – et en même temps une invitation à tourner la page et, grâce à un travail acharné, à atteindre l’objectif ultime : la qualification pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en juin et juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En somme, si le besoin s'en fait sentir, Locatelli pourrait bien se présenter sur le point de penalty contre l'Irlande du Nord pour transformer un éventuel penalty, comme il l'avait fait en fin de saison dernière lorsqu'il avait propulsé son équipe en Ligue des champions grâce à un penalty à domicile contre Venise.