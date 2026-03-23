Manuel Locatelli reprend la parole. Le joueur de laJuventus a rompu le silence après le match malheureux contre Sassuolo, au cours duquel il a raté un penalty qui aurait pu rapporter les trois points aux Bianconeri. Réintégré en équipe nationale, le milieu de terrain a publié un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il a assumé ses responsabilités, a admis son erreur et a expliqué qu'il était désormais pleinement concentré sur l'objectif de la Coupe du monde à atteindre sous le maillot bleu.
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Juventus : Locatelli s'exprime après avoir raté son penalty : « Je suis conscient de mes responsabilités, je dois rebondir après cette erreur. Maintenant, allons remporter la Coupe du monde avec l'équipe nationale »
« Je suis parfaitement conscient de mes responsabilités et je sais que la seule façon de réagir à une erreur est de travailler encore plus dur. Nous avons
désormais une Coupe du monde à remporter et nous donnerons tout ce que nous avons pour y parvenir. Concentrés et unis ! Allez les Azzurri ! », tel est le message que le milieu de terrain de la Juventus a tenu à transmettre à ses followers.
Une prise de responsabilité – compte tenu de l’erreur commise contre Sassuolo – et en même temps une invitation à tourner la page et, grâce à un travail acharné, à atteindre l’objectif ultime : la qualification pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en juin et juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En somme, si le besoin s'en fait sentir, Locatelli pourrait bien se présenter sur le point de penalty contre l'Irlande du Nord pour transformer un éventuel penalty, comme il l'avait fait en fin de saison dernière lorsqu'il avait propulsé son équipe en Ligue des champions grâce à un penalty à domicile contre Venise.
La décision de laisser Locatelli tirer le penalty en fin de match contre les Neroverdi avait été assez délicate. Tireur attitré, le milieu de terrain avait fait valoir son statut alors même que Yildiz et Vlahovic s'étaient présentés devant le point de penalty. Les deux attaquants avaient même pris le ballon pour tirer, mais ils avaient été dissuadés de le faire par le capitaine lui-même qui, avec l'aval de Spalletti, avait pris cette responsabilité. Mais depuis les 11 mètres, il s'était laissé hypnotiser par Muric.
Capitaine de la Juventus et titulaire indiscutable tant sous le maillot bianconero que sous celui de la Nazionale, ce joueur de 28 ans réalise une excellente saison. L'arrivée de Spalletti l'a replacé au cœur du jeu de laVieille Dame, pour laquelle il compte déjà 39 apparitions cette année, avec 3 buts et 2 passes décisives. Une saison qui lui a permis de se relancer et qui pourrait bientôt valoir à Locatelli une prolongation de contrat jusqu'en 2030, avec une augmentation de salaire pouvant atteindre plus de 4 millions.
Lors d’une conférence de presse, le sélectionneur Gattuso a lui-même évoqué le milieu de terrain, lui renouvelant sa confiance malgré sa récente erreur sur penalty – qui n’est d’ailleurs pas la première pour la Juventus, qui a raté trois penalties consécutifs avec David, Yildiz et Locatelli lui-même. « Locatelli se débrouille très bien. C’est un garçon qui joue avec de grandes qualités physiques et techniques. Je suis content car c’est un joueur qui s’est retrouvé et qui a beaucoup confiance en lui. Il peut nous être d’une aide précieuse », tels sont les mots du sélectionneur, une nouvelle marque d’estime dans un moment difficile. Mais, le championnat étant mis de côté pour quelques semaines, comme l’a réaffirmé Locatelli lui-même, il ne reste plus qu’à se concentrer sur les barrages de la Coupe du monde, un rendez-vous à ne pas manquer.