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Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
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Juventus : Licina revient à Turin, Spalletti l’observe aujourd’hui pour l’avenir

Juventus FC
Cremonese
A. Licina

Le meneur de jeu est un joyau brut que la Juventus ne veut pas perdre

Dans le Turin de la Juventus, certains parlent déjà d’un petit regret lorsqu’il s’agit d’Adin Licina. Le talentueux meneur de jeu/ailier offensif, né en 2007, a en effet été intégré au groupe professionnel de la Juventus entraînée par Luciano Spalletti pendant presque tout l’été, avant qu’un parcours ne soit choisi pour lui, le conduisant à un prêt à la Cremonese.

Aujourd’hui, l’Allemand retrouvera les terrains à la Continassa. Il le fera en tant qu’adversaire lors du match amical que les deux clubs ont organisé pour garder le rythme pendant cette longue trêve, et il sera justement l’un des joueurs particulièrement observés de la rencontre, aussi dans une optique future et, pourquoi pas, même en vue de janvier.

  • Amical

    À 12 heures, le match amical entre la Juventus et la Cremonese se jouera à la Continassa. L’objectif sera de redonner un temps de jeu important aux joueurs de retour de blessure, comme par exemple Andrea Cambiaso, mais aussi de maintenir un niveau d’intensité physique élevé chez les joueurs qui n’ont pas été appelés avec leurs sélections respectives.

    Dans les rangs de la Cremonese, selon Tuttosport, il y aura justement l’ancien joueur de la Juventus Licina, qui sera observé avec attention par Spalletti dans une perspective future et pour évaluer la progression qu’il a affichée jusqu’à présent.

  • Impact dévastateur en Serie B

    Adin Licina, Allemand aux origines monténégrines assumées, est un meneur offensif gaucher qui aime partir excentré sur la droite. Né en 2007, tout comme Yildiz, il a été « arraché » par la Juventus au Bayern Munich lors du mercato hivernal 2006.

    La Juventus première équipe ne l’a fait qu’effleurer, tandis que son expérience en Serie C avec la Next Gen a convaincu cet été Massara et Carnevali de lui faire franchir un cap dans un club ambitieux de Serie B comme la Cremonese. Un prêt sec pour ne pas le perdre, et son impact en deuxième division a déjà été dévastateur : 4 apparitions entre le championnat et la Coupe d’Italie, avec 2 buts et 1 passe décisive, en plus de nombreuses actions techniques spectaculaires qui ont tapé dans l’œil des supporters et des observateurs.

  • Sous surveillance spéciale

    La Juventus mise beaucoup sur lui et le match amical d’aujourd’hui servira aussi à constater de visu les progrès accomplis. De fait, de très nombreux clubs s’intéressent déjà à Licina et, avec une situation économique encore loin d’être définie pour le bilan de la Juventus, plusieurs choix devront être faits l’été prochain afin d’augmenter les revenus liés au trading de joueurs.

    Quelqu’un partira inévitablement, il faudra simplement comprendre qui. Licina est aujourd’hui à Cremona dans le cadre d’un prêt sec, mais plusieurs clauses grevant son contrat ont été laissées en faveur du Bayern en janvier 2006 au moment de son achat : le club bavarois s’est en effet assuré une clause de priorité en cas de future cession, ou 30 % sur une revente, ce qui réduirait fortement l’éventuelle plus-value.

    Le projet autour de Licina est donc clair : ce ne sera pas lui le joueur sacrifiable et, en cas d’explosion, la possibilité d’un retour à Turin dès le mois de janvier prochain n’est absolument pas à exclure.

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