Juventus : Licina revient à Turin, Spalletti l’observe aujourd’hui pour l’avenir

Dans le Turin de la Juventus, certains parlent déjà d’un petit regret lorsqu’il s’agit d’Adin Licina. Le talentueux meneur de jeu/ailier offensif, né en 2007, a en effet été intégré au groupe professionnel de la Juventus entraînée par Luciano Spalletti pendant presque tout l’été, avant qu’un parcours ne soit choisi pour lui, le conduisant à un prêt à la Cremonese.

Aujourd’hui, l’Allemand retrouvera les terrains à la Continassa. Il le fera en tant qu’adversaire lors du match amical que les deux clubs ont organisé pour garder le rythme pendant cette longue trêve, et il sera justement l’un des joueurs particulièrement observés de la rencontre, aussi dans une optique future et, pourquoi pas, même en vue de janvier.