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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : Licina est un cas international, il doit encore choisir pour quelle sélection jouer

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A. Licina

Le talent appartenant à la Juventus et prêté à la Cremonese peut encore écrire son avenir

Adin Licina, prêté par la Juventus à la Cremonese, a offert des éclairs de classe lors du 2-2 à Cesena, comme ce contrôle de grande qualité sur la ligne de touche, rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.


Arrivé à la Juventus en provenance du Bayern Munich, Licina attire l’attention en Italie et à l’étranger. Son prêt en Serie B divise les avis entre ceux qui auraient voulu le voir tout de suite à la Juventus et ceux qui considèrent au contraire cette saison comme idéale pour achever sa maturation.


Cependant, son avenir international fait aussi beaucoup parler. Né en Allemagne et passé par les sélections de jeunes allemandes, des moins de 15 ans aux moins de 19 ans, Licina peut encore choisir quelle équipe nationale A il représentera. L’Allemagne reste une option prestigieuse, mais la concurrence au poste d’ailier offensif est très élevée.

  • Le Monténégro et la Bosnie sont également sur la table, des pays liés aux origines familiales du joueur. En particulier, selon Tuttosport, la Bosnie a intensifié sa pression ces dernières semaines, séduite par l’impact de Licina avec la Cremonese. La Bosnie vise à construire un secteur offensif talentueux, en l’associant à de jeunes joueurs comme Kerim Alajbegovic et Esmir Bajraktarevic.


    Pour Licina, cette saison en Serie B n’est donc pas seulement un terrain d’apprentissage pour progresser : elle peut aussi devenir le tremplin vers un choix international appelé à marquer le prochain chapitre de sa carrière.


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