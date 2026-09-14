Juventus : Licina est un cas international, il doit encore choisir pour quelle sélection jouer

Adin Licina, prêté par la Juventus à la Cremonese, a offert des éclairs de classe lors du 2-2 à Cesena, comme ce contrôle de grande qualité sur la ligne de touche, rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.





Arrivé à la Juventus en provenance du Bayern Munich, Licina attire l’attention en Italie et à l’étranger. Son prêt en Serie B divise les avis entre ceux qui auraient voulu le voir tout de suite à la Juventus et ceux qui considèrent au contraire cette saison comme idéale pour achever sa maturation.





Cependant, son avenir international fait aussi beaucoup parler. Né en Allemagne et passé par les sélections de jeunes allemandes, des moins de 15 ans aux moins de 19 ans, Licina peut encore choisir quelle équipe nationale A il représentera. L’Allemagne reste une option prestigieuse, mais la concurrence au poste d’ailier offensif est très élevée.