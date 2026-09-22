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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, les tops et les flops : Spalletti, sorties évitables et génie, le buteur à 20 buts, Inter et la Roma loin derrière

Juventus
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Opinion
Serie A

Ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné lors de la première partie de saison de la Juventus

La première partie de la saison 2026-27 est désormais derrière la Juventus, avec 10 points en 5 journées de championnat (le fruit de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite) - des points qui placent la Juventus à la septième place du classement de Serie A -, et une victoire lors de la première journée de la phase de ligue d’Europa League, avec la première place du classement à la différence de buts grâce au 5-0 infligé au NEC Nimègue. En Serie A, en cinq journées, l’équipe de Luciano Spalletti a inscrit 8 buts et en a encaissé 4. Les buteurs de la Juventus jusque-là ont été, entre championnat et coupe, au nombre de dix : Celik, Bremer (2), Kolo Muani, Conceicao, Koopmeiners, Alajbegovic, Nico Gonzalez (2), Woltemade, Zhegrova (2) et Gatti.


Le nombre de blessés est record, certains de manière sérieuse : Kolo Muani, McKennie, Locatelli, Boga, Cambiaso, Grabara, Yildiz, Cabal, Ekhator et Thuram.


Les données et les chiffres énumérés constituent la base de plusieurs considérations, qui nous permettent de comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné dans ce début de saison de la Juventus.

  • ROMA ET INTER D’UNE AUTRE PLANÈTE

    Le classement est évidemment déficitaire. Il est vrai qu’il est très resserré et que les écarts sont minimes, avec la première place qui n’est qu’à 3 points, mais il est tout aussi vrai que cinq équipes sont devant, et que deux autres sont à égalité de points : Roma, Inter et Lazio 13 points, Cagliari 12, AC Milan 11, Frosinone 10 (+5 de différence de buts), Juventus 10 (+4) et Côme 10 (+2). Il est prématuré de tirer des bilans, nous le répétons, mais le constat objectif est que la Juve avait terminé le dernier championnat à la 6e place et qu’elle est maintenant, après cinq journées, 7e. Plus que le total de points, la chose la plus évidente est qu’il y a deux équipes qui étaient déjà plus fortes et mieux armées que la Vieille Dame (Roma et Inter), et qu’après le mercato et les premiers matches, elles semblent avoir creusé l’écart sur la Juventus et les autres rivales. Et la qualité du 2-2 de l’Olimpico entre la Roma et l’Inter est une vitrine de la différence qui, aujourd’hui, existe entre les équipes de Gasperini et Chivu et toutes les autres. La Juve, en revanche, peut lutter avec les autres équipes qui occupent en ce moment le haut du classement.

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  • Il manque le buteur à 20 buts

    L’autre donnée significative, c’est celle des buts marqués. L’équipe de Spalletti démontre pour l’instant être une véritable coopérative du but. Beaucoup de joueurs marquent à la Juventus, comme la saison dernière, mais ils marquent peu. Et, surtout, il n’y a aucune trace d’un attaquant capable de potentiellement franchir la barre des 20 buts. En somme, à la Juventus, il n’y a ni un Malen (déjà à 6 buts en championnat) ni un Lautaro Martinez (4 buts). C’est le résultat d’un mercato qui a ramené à Turin Kolo Muani, qui avait très mal commencé la saison avant de montrer des signes de reprise lors des deux derniers matches (NEC et Atalanta), et Woltemade, lui aussi au sortir d’une saison négative et, comme le Français, davantage un deuxième attaquant (ou un soutien de l’attaquant) qu’un véritable avant-centre.

  • Les promus et les recalés

    Parmi les individualités, jusqu’ici, ceux qui se sont le plus mis en lumière sont Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Bremer (mais avec le passage à vide de Sassuolo), Vicario et Alajbegovic. Zhegrova a montré quelques éclairs, tandis que Conceicao touche énormément de ballons mais souvent de manière peu concrète, à l’exception du but enfin retrouvé lors du dernier match. Lucumì doit encore s’imposer avec davantage d’assurance, tandis que Kalulu semble un peu en régression par rapport à la saison passée et Koopmeiners affiche les défauts habituels et quelques qualités (un but et une passe décisive). De Kolo Muani, à la recherche laborieuse de lui-même, et de Woltemade, encore comme un poisson hors de l’eau, nous en avons parlé.


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  • SPALLETTI DOIT FAIRE LA DIFFÉRENCE

    Après avoir rappelé que, parmi les aspects à oublier, il y a l’impressionnant nombre de blessures, un facteur qui, encore en ce moment, contraint Carnevali et Massara à aller chercher un gardien parmi les joueurs libres, concluons ce bilan par quelques mots sur Spalletti. Dans ses rapports avec les médias, il aurait pu s’épargner la mauvaise sortie sur Kolo Muani après le premier match (« Il ne joue pas depuis deux ans, il doit bien y avoir une raison »), probablement dictée par la colère de ne pas avoir eu le type d’avant-centre qu’il aurait souhaité. Résultat : lors des trois matches suivants, le Français a encore plus mal joué, avant de se reprendre sur les deux derniers. Sur le terrain, en revanche, le type d’effectif mis à sa disposition par le club et les blessures obligent Spalletti à retrouver la meilleure version de lui-même, ce qu’on n’a pas vu depuis un moment. « Je ne décevrai pas Carnevali et je deviendrai ce qu’il veut, je m’améliorerai », a déclaré le technicien après avoir reçu la confiance de la direction à la suite de la défaite contre Sassuolo. Et puis on a effectivement vu quelque chose de nouveau contre le NEC et Sassuolo, comme la défense à trois par séquences et le milieu à quatre. Mais il faut plus : contre des adversaires plus forts, avec de nombreux blessés et sans stars de tout premier plan (en particulier en attaque), Spalletti est appelé à faire la différence avec ses idées et avec son génie, comme il l’avait fait de manière merveilleuse à Napoli en 2022-2023.


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