La première partie de la saison 2026-27 est désormais derrière la Juventus, avec 10 points en 5 journées de championnat (le fruit de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite) - des points qui placent la Juventus à la septième place du classement de Serie A -, et une victoire lors de la première journée de la phase de ligue d’Europa League, avec la première place du classement à la différence de buts grâce au 5-0 infligé au NEC Nimègue. En Serie A, en cinq journées, l’équipe de Luciano Spalletti a inscrit 8 buts et en a encaissé 4. Les buteurs de la Juventus jusque-là ont été, entre championnat et coupe, au nombre de dix : Celik, Bremer (2), Kolo Muani, Conceicao, Koopmeiners, Alajbegovic, Nico Gonzalez (2), Woltemade, Zhegrova (2) et Gatti.





Le nombre de blessés est record, certains de manière sérieuse : Kolo Muani, McKennie, Locatelli, Boga, Cambiaso, Grabara, Yildiz, Cabal, Ekhator et Thuram.





Les données et les chiffres énumérés constituent la base de plusieurs considérations, qui nous permettent de comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné dans ce début de saison de la Juventus.