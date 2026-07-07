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Juventus : les priorités de Massara sont claires : Kessie en pole position, une offensive lancée pour Brahim Diaz. Suivi attentif de Zirkzee et Tomori

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Le nouveau directeur sportif de la Juventus songerait à ses anciens protégés tout en explorant de nouvelles pistes pour le mercato à venir.

La Juventus a officialisé il y a quelques minutes la nomination de Frédéric Massara au poste de directeur sportif. L’annonce officielle est tombée il y a quelques minutes, marquant une nouvelle étape dans la refonte managériale du club. Après l’arrivée de Jeff Ekathor en provenance de Gênes pour 18 millions d’euros, l’ex-dirigeant de la Roma et du Milan aura pour mission de poursuivre le renouvellement de la Juventus, avec des objectifs qui se précisent et d’autres qui s’inscrivent dans la stratégie de mercato des Bianconeri.

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