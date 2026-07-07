La Juventus a officialisé il y a quelques minutes la nomination de Frédéric Massara au poste de directeur sportif. L’annonce officielle est tombée il y a quelques minutes, marquant une nouvelle étape de la révolution managériale du club : après l’arrivée de Jeff Ekathor en provenance de Gênes pour 18 millions d’euros, l’ex-dirigeant de la Roma et du Milan aura pour mission de poursuivre le renouvellement de la Juventus, avec des objectifs qui se précisent et d’autres qui s’inscrivent dans la stratégie de mercato des Bianconeri.
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Juventus : les priorités de Massara sont claires : Kessié en pole position, une offensive est lancée pour Brahim Díaz et Theo Hernández. Surveillez aussi Zirkzee et Tomori
TENTATIVE POUR BRAHIM DIAZ
Pour le poste de milieu offensif, Brahim Díaz, du Real Madrid, apparaît comme la cible idéale. Massara, qui le suit depuis son passage au Milan, le connaît bien : L’arrivée de José Mourinho au Real Madrid pourrait limiter son temps de jeu, ce qui enfait une cible crédible pour Luciano Spalletti. Reste un obstacle : les Madrilènes ne souhaitent céder leur joueur qu’en prêt avec option d’achat obligatoire, une formule qui complique encore le dossier.
Les cotes de Kessié sont en hausse.
Même scénario pour Franck Kessié, ex-coéquipier de Diaz au Milan, libre depuis la fin de son contrat avec Al-Ahli : la tendance à un transfert vers la Juventus s’amplifie. L’absence de indemnité de transfert pourrait faciliter l’accord sur le salaire réclamé par le milieu ivoirien, né en 1996, évalué à 6 millions d’euros selon les intermédiaires. Le milieu de terrain a d’ailleurs commenté un éventuel transfert chez les Bianconeri :« La Juventus ? Oui, on en parle, j’ai vu. C’est une très belle opportunité et surtout, je suis libre de tout contrat. »
HYPOTHÈSE GORETZKA ET LES CESSIONS
Au milieu de terrain, la piste Leon Goretzka reste d’actualité : lui aussi libre de tout contrat et avide d’un nouveau défi, même s’il demande un salaire élevé. Parallèlement, le club doit accélérer sur le dossier des départs : Andrea Cambiaso est en pole position pour partir, tout comme Teun Koopmeiners, l’un des joueurs les plus décevants des deux dernières saisons. Quant à Jonathan David, son aventure à la Juventus pourrait bien s’arrêter au bout d’une seule saison.
Zirkzee et Tomori : une vieille histoire d’amour
Deux autres noms pourraient refaire surface : Josha Zirkzee, longtemps courtisé tant par les Rossoneri que par les Giallorossi, et envisagé en cas de départ du Canadien, Manchester United souhaitant s’en séparer, ainsi que Fikayo Tomori, sur le départ du Milan après l’arrivée d’Amorim et de Gila, et déjà dans le viseur de la Juventus l’année dernière.
LE RÊVE DE THEO
Pour l’ancien dirigeant du mercato milanais, l’une des recrues les plus réussies reste Theo Hernandez, arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid pour 20 millions d’euros, avec la bénédiction de Paolo Maldini. Aujourd’hui, leurs routes pourraient se croiser à la Juventus. Le latéral français, qui souhaite revenir en Italie pour des raisons familiales, n’a passé qu’une seule saison en Arabie saoudite, à Al Hilal.
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