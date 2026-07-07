La Juventus a officialisé il y a quelques minutes la nomination de Frédéric Massara au poste de directeur sportif. L’annonce officielle est tombée il y a quelques minutes, marquant une nouvelle étape de la révolution managériale du club : après l’arrivée de Jeff Ekathor en provenance de Gênes pour 18 millions d’euros, l’ex-dirigeant de la Roma et du Milan aura pour mission de poursuivre le renouvellement de la Juventus, avec des objectifs qui se précisent et d’autres qui s’inscrivent dans la stratégie de mercato des Bianconeri.