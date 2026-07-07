La Juventus a officialisé il y a quelques minutes la nomination de Frédéric Massara au poste de directeur sportif. L’annonce officielle est tombée il y a quelques minutes, marquant une nouvelle étape dans la refonte managériale du club. Après l’arrivée de Jeff Ekathor en provenance de Gênes pour 18 millions d’euros, l’ex-dirigeant de la Roma et du Milan aura pour mission de poursuivre le renouvellement de la Juventus, avec des objectifs qui se précisent et d’autres qui s’inscrivent dans la stratégie de mercato des Bianconeri.
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Juventus : les priorités de Massara Kessié en pole position, approche confirmée pour Brahim Díaz et Theo Hernández. À suivre : Zirkzee et Tomori
TENTATIVE POUR BRAHIM DIAZ
Pour le poste de milieu offensif, Brahim Díaz, du Real Madrid, apparaît comme la cible idéale. Massara, qui le suit depuis son passage au Milan, le connaît bien : L’arrivée de José Mourinho pourrait toutefois lui fermer les portes du onze madrilène,et Luciano Spalletti le cite déjà parmi les solutions pour ce poste. Reste un obstacle : les Merengues ne souhaitent le céder que sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire.
Les cotes de Kessié sont en hausse.
Même scénario pour Franck Kessié, ancien coéquipier de Diaz au Milan, libre depuis la fin de son contrat avec Al-Ahli : la tendance à un arrivée à la Juventus est en forte hausse. L’absence de indemnité de transfert pourrait permettre aux Bianconeri de répondre auxexigences salariales du milieu ivoirien, évaluées à 6 millions d’euros selon les intermédiaires. Le milieu de terrain a d’ailleurs commenté un éventuel transfert chez les Bianconeri :« La Juventus ? Oui, on en parle, j’ai vu. C’est une très belle opportunité et surtout, je suis libre de tout contrat. »
HYPOTHÈSE GORETZKA ET LES CESSIONS
Au milieu de terrain, la piste Leon Goretzka reste d’actualité : lui aussi libre de tout contrat et avide d’un nouveau défi, même s’il demande un salaire élevé. Parallèlement, le club doit accélérer sur le dossier des départs : Andrea Cambiaso est en pole position pour partir, tout comme Teun Koopmeiners, l’un des joueurs les plus décevants des deux dernières saisons. Quant à Jonathan David, son passage à la Juventus pourrait se limiter à une seule saison.
Zirkzee et Tomori : une vieille histoire d’amour
Deux autres noms pourraient refaire surface : Josha Zirkzee, longtemps courtisé tant par les Rossoneri que par les Giallorossi, est envisagé en cas de départ du Canadien, d’autant que Manchester United souhaite s’en séparer. Fikayo Tomori, qui devrait quitter le Milan après l’arrivée d’Amorim et de Gila, était déjà dans le viseur de la Juventus l’année dernière.
LE RÊVE DE THEO
Enfin, selon l’ancien responsable du mercatodu Milan, l’une de ses meilleures recrues a été Theo Hernandez, acheté 20 millions d’euros au Real Madrid en 2019, en collaboration avec Paolo Maldini. Aujourd’hui, les chemins des deux hommes pourraient se croiser à la Juventus. Le latéral français souhaite revenir en Italie pour des raisons familiales, après une seule saison en Arabie saoudite, à Al Hilal.
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