Juventus : les premières déclarations d'Ekhator : « Avec Spalletti, on peut encore progresser davantage »

Jeff Ekhator, attaquant né en 2006 que la Juventus a recruté définitivement en provenance de Gênes, s'exprime pour la première fois en tant que joueur bianconero sur les chaînes officielles du club : « Rejoindre la Juventus est le meilleur choix pour ma carrière et pour évoluer, c'est la décision la plus judicieuse : j'ai tout de suite appelé mon agent et ma famille, ils m'ont dit que c'était une opportunité qui ne se présente qu'une seule fois dans une vie ».





«Je suis un joueur qui aime percer en profondeur ; ces dernières années, j’ai aussi appris à jouer en équipe et à conserver le ballon. Je suis ravi d’être ici et j’ai hâte de commencer. J’arrive dans un club qui a beaucoup gagné et qui reste au sommet», poursuit-il. «Je sais que je dois encore progresser sur plusieurs plans, mais je pense être dans le bon club pour y parvenir. Avec l’entraîneur (Spalletti, ndlr), je suis convaincu que je peux encore progresser ».



