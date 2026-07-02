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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : les premières déclarations d'Ekhator : « Avec Spalletti, on peut encore progresser davantage »

Juventus FC
J. Ekhator

L’attaquant, fraîchement arrivé de Gênes, affirme : « Rejoindre la Juventus est la meilleure décision pour ma carrière et pour continuer à progresser. »

Jeff Ekhator, attaquant né en 2006 que la Juventus a recruté définitivement en provenance de Gênes, s'exprime pour la première fois en tant que joueur bianconero sur les chaînes officielles du club : « Rejoindre la Juventus est le meilleur choix pour ma carrière et pour évoluer, c'est la décision la plus judicieuse : j'ai tout de suite appelé mon agent et ma famille, ils m'ont dit que c'était une opportunité qui ne se présente qu'une seule fois dans une vie ».


«Je suis un joueur qui aime percer en profondeur ; ces dernières années, j’ai aussi appris à jouer en équipe et à conserver le ballon. Je suis ravi d’être ici et j’ai hâte de commencer. J’arrive dans un club qui a beaucoup gagné et qui reste au sommet», poursuit-il. «Je sais que je dois encore progresser sur plusieurs plans, mais je pense être dans le bon club pour y parvenir. Avec l’entraîneur (Spalletti, ndlr), je suis convaincu que je peux encore progresser ».


  • LE COMMUNIQUÉ

    Communiqué du club : « La Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le Genoa CFC pour le transfert définitif des droits sportifs du joueur Jeff Osayuki Ekhator, contre un montant de 16 millions d’euros, payable en trois ans, auquel s’ajoutent des frais accessoires de 0,4 million d’euros. Des bonus pouvant atteindre 2 millions d’euros sont prévus en cas d’atteinte d’objectifs sportifs spécifiques. Le joueur a par ailleurs signé un contrat de prestation sportive avec la Juventus, valable jusqu’au 30 juin 2031.

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