Juventus : les négociations concernant Ekhator se poursuivent : les dernières nouvelles et pourquoi il intéresse les Bianconeri

Giovanni Daffara, que la Juventus a cédé à Parme, ne sera pas impliqué dans cette opération. L’arrivée du gardien né en 2004 est désormais officielle : il s’est rendu cet après-midi à Collecchio pour passer sa visite médicale. La Juventus et Parme ont trouvé un accord pour le transfert définitif du gardien né en 2004, auteur l’an dernier d’une excellente saison en Serie B avec Avellino, conclue par une qualification pour les barrages (défaite contre Catanzaro). Formé au Biellese puis dans le centre de formation de la Juventus, il rejoint le club de Cuesta dans le cadre d’un transfert définitif évalué à 5 millions d’euros, sans option de rachat en faveur du club turinois. Après plusieurs semaines de discussions, l’accord est conclu : le gardien est prêt à entamer une nouvelle aventure en Serie A sous le maillot gialloblù.







