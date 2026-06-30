La Juventus et le Genoa entretiennent des contacts permanents pour finaliser un accord qui pourrait amener Jeff Ekhator chez les Bianconeri. Selon Gianluca Di Marzio, si le dossier aboutit, les Rossoblù recruteront David Puczka, arrière latéral auteur de 10 buts la saison passée avec la Juventus Next Gen. Le joueur, qui séduit autant le directeur sportif de la Juve Marco Ottolini (ancien du Genoa) que le nouveau PDG Giovanni Carnevali, a également l’approbation de Luciano Spalletti. Né en 2006, il a disputé 57 matchs avec le Genoa, inscrivant 5 buts. À la Juve, il est vu comme un élément appelé à progresser significativement dans les prochaines années et pourrait, avec d’autres, intégrer le futur bloc italien de l’équipe bianconera.
Traduit par
Juventus : les négociations concernant Ekhator se poursuivent : les dernières nouvelles et pourquoi il intéresse les Bianconeri
Aucun mouvement de joueur n’est à signaler pour le Genoa.
Giovanni Daffara, que la Juventus a cédé à Parme, ne sera pas impliqué dans cette opération. L’arrivée du gardien né en 2004 est désormais officielle : il s’est rendu cet après-midi à Collecchio pour passer sa visite médicale. La Juventus et Parme ont trouvé un accord pour le transfert définitif du gardien né en 2004, auteur l’an dernier d’une excellente saison en Serie B avec Avellino, conclue par une qualification pour les barrages (défaite contre Catanzaro). Formé au Biellese puis dans le centre de formation de la Juventus, il rejoint le club de Cuesta dans le cadre d’un transfert définitif évalué à 5 millions d’euros, sans option de rachat en faveur du club turinois. Après plusieurs semaines de discussions, l’accord est conclu : le gardien est prêt à entamer une nouvelle aventure en Serie A sous le maillot gialloblù.