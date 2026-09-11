L’arrivée de Giovanni Carnevali et de Frederic Massara, ainsi que la confirmation de Luciano Spalletti, ont marqué le début d’une nouvelle année zéro pour la Juventus, une énième tentative de renaissance pour un club et une équipe qui n’ont plus remporté le Scudetto depuis 2020. Ces dernières heures, alors que la Vieille Dame fête les 15 ans de sa maison, le Juventus Stadium, un chiffre permet une comparaison avec une autre année zéro de l’histoire de la Juventus, 2011-2012, la première saison d’Antonio Conte sur le banc, celle du premier des neuf Scudetti consécutifs. Cette année-là, la Juventus a joué son premier match à domicile contre Parme, comme cela s’est produit cette année (avant le 1-1 contre le Milan) : voyons les deux compositions de la Juve lors de ces deux matches, à 15 ans d’écart.
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Juventus : les Italiens ont disparu, comment on est passé de 70 % à 20 %, entre choix de mercato et blessures, le projet s’effondre
LE DUEL
Juventus-Parme 4-1 saison 2011-12
Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, De Ceglie ; Marchisio, Pirlo ; Pepe (71' Krasic), Matri (53' Vucinic), Del Piero (68' Vidal), Giaccherini. Entr. Conte
Juventus-Parme 2-0 saison 2026-27
Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumí (75' Kelly), Celik ; Locatelli, Douglas Luiz ; Conceiçao (75' Cambiaso, 86' Koopmeiners), David (57' Gonzalez), Boga (57' Alajbegovic 6) ; Kolo Muani. Entr. Spalletti
Le donnée qui saute immédiatement aux yeux, au-delà de la présence d’un nombre nettement supérieur de champions dans la Juventus 2011-12 par rapport à l’actuelle, c’est le nombre d’Italiens présents dans l’équipe de Conte par rapport à celle de Spalletti : 10 sur 14 pour la Juve 2011-12 (71 %), 3 sur 15 pour la Juve 2026-27 (20 %).
AVEC SASSUOLO, UN SEUL ITALIEN ?
Et pourtant, en juin, le message de Carnevali semblait clair, renforcé par le recrutement de Jeff Ekhator en provenance du Genoa : renforcer la composante italienne de l’effectif. Quelques mois plus tard, pourtant, le scénario a complètement changé. Au point que dimanche soir, au Mapei Stadium, face à Sassuolo, Luciano Spalletti pourrait aligner une Juventus avec dix étrangers titulaires et un seul Italien, Guglielmo Vicario, dans les buts.
Ce renversement s’explique avant tout par les blessures. La longue absence de Manuel Locatelli, absent pour environ six mois, a privé Spalletti de sa principale référence italienne au milieu de terrain. À cela s’ajoute Andrea Cambiaso, toujours aux prises avec des problèmes à la cheville. Ekhator est lui aussi indisponible pour au moins un mois et demi.
LES CHOIX DU MERCATO
Le marché des transferts a, en outre, encore réduit la présence italienne : Fabio Miretti, Mattia Perin et Michele Di Gregorio ont quitté la Continassa, ce dernier ayant justement été remplacé par Vicario. Restent ainsi Federico Gatti, Daniele Rugani et les jeunes de la Next Gen Augusto Owusu et Filippo Pagnucco, mais aucun d’eux, sauf surprise, ne devrait débuter comme titulaire contre Sassuolo.
Cette donnée reste significative pour un club qui, historiquement, a été le principal vivier de l’Italie, et qui a contribué de manière décisive, avec ses « blocs », aux succès de l’Italie. La dernière Juventus avec dix étrangers et un seul Italien au coup d’envoi remonte au derby contre le Torino du 28 février 2023, quand le seul Italien titulaire était Nicolò Fagioli. Une situation exceptionnelle : dans l’histoire de la Juventus, il n’est jamais arrivé que la Juventus commence un match sans le moindre Italien dans le onze de départ.
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