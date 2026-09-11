Juventus : les Italiens ont disparu, comment on est passé de 70 % à 20 %, entre choix de mercato et blessures, le projet s’effondre

Et pourtant, en juin, le message de Carnevali semblait clair, renforcé par le recrutement de Jeff Ekhator en provenance du Genoa : renforcer la composante italienne de l’effectif. Quelques mois plus tard, pourtant, le scénario a complètement changé. Au point que dimanche soir, au Mapei Stadium, face à Sassuolo, Luciano Spalletti pourrait aligner une Juventus avec dix étrangers titulaires et un seul Italien, Guglielmo Vicario, dans les buts.





Ce renversement s’explique avant tout par les blessures. La longue absence de Manuel Locatelli, absent pour environ six mois, a privé Spalletti de sa principale référence italienne au milieu de terrain. À cela s’ajoute Andrea Cambiaso, toujours aux prises avec des problèmes à la cheville. Ekhator est lui aussi indisponible pour au moins un mois et demi.