Pape Mate Sarr est bien là et fait pour la première fois son retour officiel parmi les joueurs convoqués par Luciano Spalletti pour sa Juventus. Ce soir, à partir de 20h45, au Mapei Stadium de Reggio Emilia, la Juventus affrontera Sassuolo dans un match comptant pour la 4e journée de Serie A 2026/2027.

L’urgence continue pour l’entraîneur toscan, qui disposera de l’ancien joueur de Tottenham, mais ne récupère ni Andrea Cambiaso ni Weston McKennie, qui restent à l’infirmerie avec Yildiz, Locatelli et Thuram. Ils sont trois jeunes à avoir été appelés en renfort, dont Owusu, monté pour l’occasion depuis l’Under 23.