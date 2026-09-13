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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

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Juventus : les débuts de Sarr, Cambiaso et McKennie ne récupèrent pas. Le groupe convoqué pour Sassuolo

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Sassuolo vs Juventus FC
Serie A

L’urgence se poursuit pour Luciano Spalletti, qui ne récupère que la nouvelle recrue au milieu de terrain.

Pape Mate Sarr est bien là et fait pour la première fois son retour officiel parmi les joueurs convoqués par Luciano Spalletti pour sa Juventus. Ce soir, à partir de 20h45, au Mapei Stadium de Reggio Emilia, la Juventus affrontera Sassuolo dans un match comptant pour la 4e journée de Serie A 2026/2027.

L’urgence continue pour l’entraîneur toscan, qui disposera de l’ancien joueur de Tottenham, mais ne récupère ni Andrea Cambiaso ni Weston McKennie, qui restent à l’infirmerie avec Yildiz, Locatelli et Thuram. Ils sont trois jeunes à avoir été appelés en renfort, dont Owusu, monté pour l’occasion depuis l’Under 23.

  • LA LISTE COMPLÈTE

    Gardiens : Grabara, Pinsoglio, Vicario,

    Défenseurs : Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Pagnucco, Kalulu, Lucumi, Rugani

    Milieux de terrain : Koopmeiners, Douglas Luiz, Owusu, Sarr.

    Attaquants : Conceicao, Kolo Muani, Zhegrova, Alajbegovic, Woltemade, Nico Gonzalez, Oboavwoduo.


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