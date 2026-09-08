Plus de blessés que de points au classement : neuf contre sept. C’est le bilan des trois premières journées de championnat du côté de la Juventus. À l’infirmerie, avec des problèmes plus ou moins sérieux et des délais plus ou moins longs, on retrouve : Yildiz, Thuram, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, Ekhator, Cabal et Sarr. Sur le terrain, il y a eu des victoires contre Frosinone et Parme, suivies d’un match nul face à l’AC Milan.





La fin du mercato et ce début de championnat si particulier expliquent mieux que n’importe quel mot l’énorme défi qui attend la Juventus cette saison, ainsi que toutes les contradictions de cette énième année zéro de la récente histoire de la Juventus.