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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : les causes des blessures, les contradictions du mercato et Spalletti qui doit trouver de nouvelles solutions en attaque

Juventus FC
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Opinion
L. Spalletti

Après trois journées, beaucoup de blessures et une attaque en souffrance : le travail de l’entraîneur est décisif

Plus de blessés que de points au classement : neuf contre sept. C’est le bilan des trois premières journées de championnat du côté de la Juventus. À l’infirmerie, avec des problèmes plus ou moins sérieux et des délais plus ou moins longs, on retrouve : Yildiz, Thuram, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, Ekhator, Cabal et Sarr. Sur le terrain, il y a eu des victoires contre Frosinone et Parme, suivies d’un match nul face à l’AC Milan.


La fin du mercato et ce début de championnat si particulier expliquent mieux que n’importe quel mot l’énorme défi qui attend la Juventus cette saison, ainsi que toutes les contradictions de cette énième année zéro de la récente histoire de la Juventus.

  • LES BLESSURES ET LES PRÉPARATEURS PHYSIQUES

    Commençons par les blessures. Les causes sont diverses, car elles vont de blessures traumatiques (Yildiz) à des pépins musculaires antérieurs (Thuram), en passant par de petits bobos venus d’autres expériences (Sarr), mais peut-être qu’en faisant le bilan, on peut trouver un fil conducteur. Et l’on peut penser que l’une des causes qui ont conduit la Juventus, ces dernières années, à être l’équipe comptant en moyenne le plus de joueurs blessés de toute la Serie A doit aussi être recherchée dans les changements incessants intervenus à la Continassa.


    Car tout comme, au sommet du club, se sont succédé les différents Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli et Carnevali, et sur le banc Allegri, Sarri, Pirlo, encore Allegri, Motta, Tudor et Spalletti, le rôle de préparateur physique de la Juventus a lui aussi connu une histoire mouvementée, faite de changements continuels. Après les cinq années de Simone Folletti entre 2014 et 2019, de 2019 à aujourd’hui, se sont succédé : Losi, Ranzato, Bertelli, encore Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci et, désormais, Sinatti. Des changements continuels qui n’aident certainement pas.


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  • À la recherche désespérée de stabilité

    Ce sont la stabilité et la continuité que la Juventus recherche, dans tous les domaines de son travail, de la direction au banc de touche, jusqu’au travail sur le terrain. La confirmation de Spalletti, fortement souhaitée par Elkann et Chiellini, s’inscrit dans cette optique. Et l’installation de Carnevali et Massara a été imaginée avec l’intention de poser les bases d’une stabilité durable, pour ouvrir un cycle.

  • Les contradictions

    Bien sûr, les dirigeants actuels, nommés il y a seulement quelques mois, constatent en ce moment sur le terrain toutes les contradictions qui sont le fruit des revirements incessants dont la Juventus a été la protagoniste ces dernières années. Quelques exemples pour mieux comprendre : les buts et les passes décisives de Nico Gonzalez, Koopmeiners et Gatti, des joueurs qui ne sont pas partis cet été uniquement parce que l’offre adéquate n’est pas arrivée ; le très mauvais début de saison de Kolo Muani, recruté par Giuntoli, puis suivi par Comolli et enfin repris par Carnevali, une longue poursuite pour l’instant infructueuse dans la zone de vérité, avec en prime les piques de Spalletti ; enfin, une attaque qui ne marque pas alors que presque tous les joueurs offensifs qui ont quitté la Juve trouvent le chemin des filets dans leurs nouvelles équipes (Vlahovic, Openda et Licina).

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  • L’écart avec l’Inter et la Roma

    La conclusion, c’est que la direction comme Spalletti ont matière à réflexion. Il y a beaucoup de travail à accomplir, tout comme les potentialités de l’effectif sont nombreuses. À ce stade, après que la direction a fait sa part sur le marché des transferts, c’est surtout à l’entraîneur de trouver des solutions, quitte à en inventer de nouvelles et à sortir du schéma désormais bien établi du 4-2-3-1, pour améliorer le rendement dans la zone offensive. La défense est solide : l’écart avec l’Inter et la Roma se situe aujourd’hui entièrement en attaque, dans le nombre de buts marqués, pas dans ceux encaissés.

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