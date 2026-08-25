Le transfert de Michele Di Gregorio de la Juventus à Bournemouth est bouclé. L’ancien gardien de Monza jouera cette saison en Premier League, l’officialisation de l’opération est tombée aujourd’hui sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le gardien formé à l’Inter a cumulé 84 apparitions avec la Juventus toutes compétitions confondues.
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Juventus, le transfert de Michele Di Gregorio à Bournemouth est officiel : la Juventus encaisse 1,3 million d’euros plus des bonus
LE COMMUNIQUÉ DE LA JUVENTUS : COMBIEN ELLE ENCAISSE
Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec AFC Bournemouth pour le transfert, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Michele Di Gregori moyennant une indemnité de 1,3 million d’euros ; cette indemnité pourra être augmentée, pendant la durée du contrat de prestation sportive avec le joueur, d’un montant ne dépassant pas 0,8 million d’euros, si certains objectifs sportifs sont atteints. En outre, l’accord prévoit la faculté pour Bournemouth d’acquérir à titre définitif les prestations sportives du joueur moyennant une indemnité supplémentaire de 12,7 millions d’euros, payable en trois exercices ; cette indemnité pourra être augmentée, pendant la durée du contrat de prestation sportive avec le joueur, d’un montant ne dépassant pas 1,5 million d’euros, si certains objectifs sportifs sont atteints.
DI GREGORIO : « Bournemouth me voulait vraiment »
Voici le communiqué de Bournemouth :
L’AFC Bournemouth est heureux d’annoncer l’arrivée de Michele Di Gregorio sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance de la Juventus. Le gardien de 29 ans rejoint les « Cherries » après s’être imposé comme l’un des portiers les plus appréciés de Serie A, apportant avec lui une expérience significative au plus haut niveau du football italien et européen. Di Gregorio a commencé sa carrière professionnelle à l’Inter, avant d’acquérir une précieuse expérience en équipe première lors de ses prêts à Renate, Novara et Pordenone. Il a ensuite vécu une saison charnière avec Monza, contribuant à la promotion historique du club en Serie A.
Ses performances dans l’élite italienne lui ont valu de nombreuses distinctions : il a en effet été nommé meilleur gardien de Serie A pour la saison 2023/24, avec 14 clean sheets en 37 apparitions toutes compétitions confondues. Transféré à la Juventus à l’été 2024, il a cumulé des apparitions sur la scène nationale comme européenne, enrichissant son parcours avec une expérience en Ligue des champions.
Commentant son transfert à l’AFC Bournemouth, Di Gregorio a déclaré : « Je suis très heureux d’être ici. C’est un moment très important pour moi et je pense que la décision de venir à Bournemouth a été la bonne.
« J’ai ressenti la forte volonté du club de m’avoir ici et j’ai perçu l’ambition du club de continuer à grandir et à atteindre de grands objectifs. La Premier League est le plus beau championnat du monde. C’est un honneur pour moi d’être ici et d’avoir l’opportunité de jouer à un niveau aussi élevé. »
Tiago Pinto, président des opérations football de l’AFC Bournemouth, a commenté : « Michele est un gardien aux excellentes qualités et doté d’une précieuse expérience au plus haut niveau. Il a constamment démontré sa valeur en Serie A et dans les compétitions européennes ; nous sommes convaincus qu’il représentera un excellent renfort pour notre effectif. »
Di Gregorio portera le maillot numéro 20 de l’AFC Bournemouth et rejoindra ses nouveaux coéquipiers avant le premier match à domicile de la saison en Premier League, programmé ce week-end.
Pénalité en cas de non-acquisition
Selon Fabrizio Romano, si Bournemouth décidait de ne pas lever l’option, le club serait tout de même tenu de verser 1,5 million d’euros à la Juventus à titre de pénalité.
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