Voici le communiqué de Bournemouth :





L’AFC Bournemouth est heureux d’annoncer l’arrivée de Michele Di Gregorio sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance de la Juventus. Le gardien de 29 ans rejoint les « Cherries » après s’être imposé comme l’un des portiers les plus appréciés de Serie A, apportant avec lui une expérience significative au plus haut niveau du football italien et européen. Di Gregorio a commencé sa carrière professionnelle à l’Inter, avant d’acquérir une précieuse expérience en équipe première lors de ses prêts à Renate, Novara et Pordenone. Il a ensuite vécu une saison charnière avec Monza, contribuant à la promotion historique du club en Serie A.





Ses performances dans l’élite italienne lui ont valu de nombreuses distinctions : il a en effet été nommé meilleur gardien de Serie A pour la saison 2023/24, avec 14 clean sheets en 37 apparitions toutes compétitions confondues. Transféré à la Juventus à l’été 2024, il a cumulé des apparitions sur la scène nationale comme européenne, enrichissant son parcours avec une expérience en Ligue des champions.





Commentant son transfert à l’AFC Bournemouth, Di Gregorio a déclaré : « Je suis très heureux d’être ici. C’est un moment très important pour moi et je pense que la décision de venir à Bournemouth a été la bonne.





« J’ai ressenti la forte volonté du club de m’avoir ici et j’ai perçu l’ambition du club de continuer à grandir et à atteindre de grands objectifs. La Premier League est le plus beau championnat du monde. C’est un honneur pour moi d’être ici et d’avoir l’opportunité de jouer à un niveau aussi élevé. »





Tiago Pinto, président des opérations football de l’AFC Bournemouth, a commenté : « Michele est un gardien aux excellentes qualités et doté d’une précieuse expérience au plus haut niveau. Il a constamment démontré sa valeur en Serie A et dans les compétitions européennes ; nous sommes convaincus qu’il représentera un excellent renfort pour notre effectif. »





Di Gregorio portera le maillot numéro 20 de l’AFC Bournemouth et rejoindra ses nouveaux coéquipiers avant le premier match à domicile de la saison en Premier League, programmé ce week-end.