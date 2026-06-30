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Di Gregorio DaffaraGetty Images

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Juventus : le transfert de Giovanni Daffara à Parme est officiel. Combien les Bianconeri en tirent-ils ? La vérité sur l'option de rachat

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G. Daffara

L’affaire est conclue, il ne manque plus que l’officialisation. La Juventus et Parme ont trouvé un accord pour le transfert de Giovanni Daffara, gardien né en 2004, au Stadio Tardini. L’année dernière, il a brillé en Serie B sous les couleurs d’Avellino et a contribué à la qualification du club pour les barrages (défaite contre Catanzaro). Formé au Biellese puis dans le centre de formation de la Juventus, il rejoint le club de Cuesta pour un transfert définitif évalué à 5 millions d’euros, sans option de rachat en faveur du club turinois. Après plusieurs semaines de discussions, l’accord est intervenu : le gardien est prêt à entamer une nouvelle aventure en Serie A sous le maillot gialloblù.





  • Pas de passage par Gênes : direction Parme pour s’imposer comme titulaire.

    Daffara ne rejoindra pas le Genoa. Si le dossier Ekhator-Puczka se débloque à temps, l’ancien Avellino ne sera pas inclus dans les discussions entre les Bianconeri et le club ligure. Daffara arrive à Parme pour être titulaire, tandis que Zion Suzuki, option numéro un de Leeds, s’apprête à partir.

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