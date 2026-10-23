Les ennuis s’accumulent à la Juventus avec les blessures de Zeki Celik et Nico Gonzalez, les deux derniers noms d’une très longue liste. Les examens d’imagerie effectués au J|medical ont révélé une lésion de faible gravité du biceps fémoral gauche pour Celik et une lésion de faible gravité du soléaire droit pour Nico Gonzalez. Nous ne sommes qu’à la fin du mois d’octobre, avec encore plus de sept mois de saison devant nous, mais l’infirmerie de la Juventus a déjà accueilli pas moins de 16 joueurs, pour des raisons diverses. Des blessures très graves, comme celles de Kamil Grabara et Manuel Locatelli, aux simples fatigues, comme celles de McKennie et Sarr, les cas sont nombreux et leur gravité varie considérablement.



