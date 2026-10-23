Les ennuis s’accumulent à la Juventus avec les blessures de Zeki Celik et Nico Gonzalez, les deux derniers noms d’une très longue liste. Les examens d’imagerie effectués au J|medical ont révélé une lésion de faible gravité du biceps fémoral gauche pour Celik et une lésion de faible gravité du soléaire droit pour Nico Gonzalez. Nous ne sommes qu’à la fin du mois d’octobre, avec encore plus de sept mois de saison devant nous, mais l’infirmerie de la Juventus a déjà accueilli pas moins de 16 joueurs, pour des raisons diverses. Des blessures très graves, comme celles de Kamil Grabara et Manuel Locatelli, aux simples fatigues, comme celles de McKennie et Sarr, les cas sont nombreux et leur gravité varie considérablement.
Juventus, le record de blessures : pas moins de 16 joueurs à l’infirmerie, la liste et les causes
LES CAUSES
Les causes de cette longue liste de blessures sont diverses : on passe de blessures traumatiques (par exemple pour Yildiz et Conceicao) à des problèmes musculaires antérieurs, pour finir par de petits pépins provenant d'autres expériences (Sarr). Mais, à l'heure du bilan, un fil conducteur se dessine peut-être. On peut ainsi penser que l'une des raisons pour lesquelles la Juventus a été, ces dernières années, l'équipe comptant en moyenne le plus de joueurs blessés de toute la Serie A, jusqu'au record de cette saison, tient aussi aux changements incessants survenus à la Continassa.
Combien de changements parmi les préparateurs physiques
Car, tout comme Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli et Carnevali se sont succédé à la direction, et Allegri, Sarri, Pirlo, de nouveau Allegri, Motta, Tudor et Spalletti sur le banc, le poste de préparateur physique de la Juventus a lui aussi connu une succession mouvementée de changements. Après les cinq années de Simone Folletti entre 2014 et 2019, se sont succédé depuis 2019 : Losi, Ranzato, Bertelli, de nouveau Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci et, désormais, Sinatti. Des changements incessants qui n’aident certainement pas.
LA LISTE
Jérémie Boga – lésion musculaire
Juan Cabal – lésion musculaire
Andrea Cambiaso – entorse de la cheville
Zeki Celik – lésion musculaire
Francisco Conceicao – luxation de l’épaule
Jeff Ekhator – double lésion musculaire
Federico Gatti – problèmes à la cheville
Nico Gonzalez – lésion musculaire
Kamil Grabara – ligament croisé
Randal Kolo Muani – fracture d’un doigt de la main
Manuel Locatelli – ménisque
Weston McKennie – fatigue musculaire
Arek Milik – problème musculaire
Pape Sarr – fatigue musculaire, retard dans la préparation
Khéphren Thuram – chondropathie rotulienne
Kenan Yildiz – fracture du cinquième métatarsien
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