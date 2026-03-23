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Gianluca Minchiotti

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Juventus : le problème, ce n'est pas l'argent : 875 millions d'euros au cours des six dernières années

Au cours des six dernières saisons, sans titre de champion depuis celui remporté en 2020, la Juventus a dépensé la coquette somme de 875 millions d'euros : selon les données rapportées dans une analyse de la Gazzetta dello Sport, tel est le coût des transferts définitifs, commissions, primes acquises et éventuels frais liés aux prêts préparatoires aux rachats compris.


Le quotidien, dans un article signé par Marco Iaria, ne prend en compte que les joueurs ayant effectivement évolué dans l'équipe première bianconera, en excluant ceux qui ont été achetés mais ensuite transférés ailleurs, comme par exemple Mandragora. Au sein de la Juventus, les actionnaires, Exor en tête, ont soutenu quatre recapitalisations depuis 2019 pour un total de 998 millions. Le problème réside dans la manière dont cet argent a été dépensé, souligne la Gazzetta. La période qui a suivi le dernier titre de champion a traversé différentes phases de gouvernance : le déclin de l’ère Andrea Agnelli, jusqu’au départ de l’homme fort Fabio Paratici en mai 2021 et à la démission du président en novembre 2022 ; les intermèdes des directeurs généraux Arrivabene et Scanavino, avec les directeurs sportifs Cherubini et Giuntoli ; enfin, le dernier tournant avec Comolli, arrivé à Turin l’été dernier et désormais épaulé par le directeur sportif Ottolini.


  • L'ANALYSE

    Lorsqu'on analyse les campagnes de recrutement menées successivement par les dirigeants susmentionnés, ce qui frappe avant tout, c'est la répétition des erreurs dans les investissements les plus coûteux. Déjà en 2020-2021, avec les 80 millions inscrits au budget pour Arthur (partiellement compensés par l'échange avec Pjanic) et les 54 millions, entre prêt et rachat, pour Chiesa. L'année suivante, ce fut le tour de Vlahovic, le transfert le plus coûteux avec 85 millions, tandis que Locatelli en a coûté 35. Le mercato 2024-25 a été désastreux : les performances de Koopmeiners (53 millions), Douglas Luiz (49), Nico Gonzalez (37) et Kelly (22) ont été nettement inférieures aux attentes et à l’argent investi, précisément lors de la saison où la Juve s’est séparée de Huijsen pour 15 millions, qui a ensuite été vendu par Bournemouth au Real pour 60 millions.


    Et nous arrivons à 2025-26 : les Bianconeri ont racheté Conceiçao pour un total de 40 millions et devront faire de même avec Openda (46 millions), qui devrait partir. David a été recruté en tant que joueur libre, mais avec 12 millions de frais annexes. Zhegrova (15 millions) et Joao Mario (12), transféré à Bologne, n’ont pas été retenus. Au final, le seul grand coup qui a répondu aux attentes est Bremer (51 millions). Des chiffres qui viennent étayer la thèse sur laquelle repose l’article : Juve, le problème n’est pas l’argent. Mais la façon dont il a été dépensé.




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