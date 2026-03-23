Juventus : le problème, ce n'est pas l'argent : 875 millions d'euros au cours des six dernières années

Au cours des six dernières saisons, sans titre de champion depuis celui remporté en 2020, la Juventus a dépensé la coquette somme de 875 millions d'euros : selon les données rapportées dans une analyse de la Gazzetta dello Sport, tel est le coût des transferts définitifs, commissions, primes acquises et éventuels frais liés aux prêts préparatoires aux rachats compris.





Le quotidien, dans un article signé par Marco Iaria, ne prend en compte que les joueurs ayant effectivement évolué dans l'équipe première bianconera, en excluant ceux qui ont été achetés mais ensuite transférés ailleurs, comme par exemple Mandragora. Au sein de la Juventus, les actionnaires, Exor en tête, ont soutenu quatre recapitalisations depuis 2019 pour un total de 998 millions. Le problème réside dans la manière dont cet argent a été dépensé, souligne la Gazzetta. La période qui a suivi le dernier titre de champion a traversé différentes phases de gouvernance : le déclin de l’ère Andrea Agnelli, jusqu’au départ de l’homme fort Fabio Paratici en mai 2021 et à la démission du président en novembre 2022 ; les intermèdes des directeurs généraux Arrivabene et Scanavino, avec les directeurs sportifs Cherubini et Giuntoli ; enfin, le dernier tournant avec Comolli, arrivé à Turin l’été dernier et désormais épaulé par le directeur sportif Ottolini.



