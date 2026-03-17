Juventus, le conseil de Marchisio : « Tonali est le renfort idéal. Avec trois nouvelles recrues et Spalletti, on peut renouer avec la victoire »

« La progression de Locatelli ? Pour moi, ce n’est pas seulement à lui que l’on doit cela, mais à tout le groupe. Il n’a jamais baissé en termes de performances, mais il a dû s’adapter à un nouveau système de jeu. Avant même cela, il était déjà l’un des milieux de terrain qui récupérait le plus de ballons, il coupait les lignes de passe et protégeait très bien une défense qui était fragile. Aujourd’hui, l’équipe a été remise sur les rails et les milieux de terrain ont davantage confiance dans leur jeu de passe et jouent pour faire mal. Cela a permis à Locatelli de redevenir dangereux, notamment grâce à ses passes en profondeur pour ses coéquipiers.

« Cet été, cependant, la Juve doit renouveler son noyau dur, c’est ce qui manque. Il faut un défenseur central pour épauler Bremer, un joueur comme Tonali serait le renfort idéal pour le milieude terrain, et il faut aussi un grand attaquant. On parle maintenant de la prolongation de Vlahovic et je me dis : pourquoi pas ? Ce serait intéressant de le voir jouer toute une saison sous les ordres de Spalletti, qui pourrait le consacrer et en faire un véritable avant-centre de la Juve. »

« Tonali serait le recrutement idéal car c’était déjà un bon joueur à Milan, il a amélioré ses compétences en Premier League et c’est un Italien. Et la Juventus a besoin d’Italiens. À cet égard, la Ligue de Serie A devrait fixer des limites : ce n’est pas que les étrangers ne soient pas nécessaires, mais ils doivent être de qualité. »