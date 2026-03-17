Claudio Marchisio s'est confié à Tuttosport dans une longue interview sur le présent et l'avenir de laJuventus. Voici les propos de l'ancien capitaine des Bianconeri.
Traduit par
Juventus, le conseil de Marchisio : « Tonali est le renfort idéal. Avec trois nouvelles recrues et Spalletti, on peut renouer avec la victoire »
NOTES POUR LA JUVE ET SPALLETTI
« C'est une note en suspens. Car si, d'un côté, il faut laisser du temps à un groupe pour qu'il devienne gagnant, nous savons très bien que le temps presse et que, sans la Ligue des champions, la Juve aurait manqué son objectif. Et je dis cela sans tenir compte du fait que nous assistons désormais à un football plus divertissant et passionnant, mais tout tourne autour de cette quatrième place. Spalletti a apporté une personnalité et des idées qui se sont immédiatement manifestées, même lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous, en plus de son expérience dans la gestion de l’équipe. Une équipe qui devra être ajustée et remodelée mais, grâce à Spalletti, les bases sont là pour redevenir compétitifs. Et pour tenter de remporter quelque chose, peut-être en restant en haut du classement jusqu’aux dernières journées, contrairement à ce qui se passe actuellement où l’on court après une quatrième place ».
LE MILIEU DE TERRAIN AUJOURD'HUI ET DEMAIN
« La progression de Locatelli ? Pour moi, ce n’est pas seulement à lui que l’on doit cela, mais à tout le groupe. Il n’a jamais baissé en termes de performances, mais il a dû s’adapter à un nouveau système de jeu. Avant même cela, il était déjà l’un des milieux de terrain qui récupérait le plus de ballons, il coupait les lignes de passe et protégeait très bien une défense qui était fragile. Aujourd’hui, l’équipe a été remise sur les rails et les milieux de terrain ont davantage confiance dans leur jeu de passe et jouent pour faire mal. Cela a permis à Locatelli de redevenir dangereux, notamment grâce à ses passes en profondeur pour ses coéquipiers.
« Cet été, cependant, la Juve doit renouveler son noyau dur, c’est ce qui manque. Il faut un défenseur central pour épauler Bremer, un joueur comme Tonali serait le renfort idéal pour le milieude terrain, et il faut aussi un grand attaquant. On parle maintenant de la prolongation de Vlahovic et je me dis : pourquoi pas ? Ce serait intéressant de le voir jouer toute une saison sous les ordres de Spalletti, qui pourrait le consacrer et en faire un véritable avant-centre de la Juve. »
« Tonali serait le recrutement idéal car c’était déjà un bon joueur à Milan, il a amélioré ses compétences en Premier League et c’est un Italien. Et la Juventus a besoin d’Italiens. À cet égard, la Ligue de Serie A devrait fixer des limites : ce n’est pas que les étrangers ne soient pas nécessaires, mais ils doivent être de qualité. »