Juventus : le club turinois dispose désormais officiellement d’un droit de contre-option sur Daffara

Le communiqué poursuit : « Le gardien, né en 2004, est arrivé très jeune à la Juventus et a rapidement franchi les étapes du centre de formation. Il a fait ses débuts chez les professionnels en mars 2023 avec la Next Gen, avant d’enchaîner 83 matchs toutes compétitions confondues et de s’imposer comme titulaire.





Convoqué à plusieurs reprises avec l’équipe première lors de la saison 2024-2025, il est ensuite prêté à Avellino, où il se distingue en Serie B et obtient, ces dernières semaines, sa première sélection en équipe nationale italienne.







