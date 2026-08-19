L’aventure de Teun Koopmeiners à la Juventus a repris là où elle s’était arrêtée fin mai. Même la Coupe du monde n’a pas réussi à relancer le statut du joueur né en 1998, qui avec les Pays-Bas a disputé quatre matches sans éclat particulier contre le Japon, la Suède, la Tunisie et le Maroc. Le seul fait marquant a été le penalty inscrit lors de la séance des tirs au but en seizièmes de finale perdus contre le Maroc, insuffisant ni pour la qualification des Pays-Bas, ni pour revaloriser la saison du milieu néerlandais, ni surtout pour relancer son profil sur le marché des transferts.





De retour à Turin, Koopmeiners est donc reparti exactement de là où il avait terminé la saison 2025-26 sous le maillot de la Juventus (44 apparitions et 2 buts) : Koop n’est pas un titulaire dans l’équipe type de Luciano Spalletti, et il est sur le marché, à la recherche d’une solution difficile pour une stratégie de sortie de la Continassa. En repartant de la saison dernière, on a le sentiment que la Juve, et en particulier Spalletti depuis son arrivée à Turin, ont vraiment tout essayé avec Koopmeiners, y compris en ce qui concerne sa position sur le terrain. Pour éviter de le faire jouer dos au but, un poste qu’il n’apprécie pas et dans lequel il s’était retrouvé trop souvent la saison passée, en particulier avec Thiago Motta sur le banc lors de la saison 2024-25 (44 apparitions et 5 buts), Spalletti a reculé sa position, tout en élargissant dans le même temps son rayon d’action.







