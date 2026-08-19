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Gianluca Minchiotti

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Juventus, le cas Koopmeiners : un joueur en trop coûteux et quasiment invendable. Mais s’il part, Kessié pourrait arriver

Juventus FC
Mercato
T. Koopmeiners

Pour Carnevali et Massara, le transfert du Néerlandais est compliqué : seul un prêt pourrait débloquer la situation

L’aventure de Teun Koopmeiners à la Juventus a repris là où elle s’était arrêtée fin mai. Même la Coupe du monde n’a pas réussi à relancer le statut du joueur né en 1998, qui avec les Pays-Bas a disputé quatre matches sans éclat particulier contre le Japon, la Suède, la Tunisie et le Maroc. Le seul fait marquant a été le penalty inscrit lors de la séance des tirs au but en seizièmes de finale perdus contre le Maroc, insuffisant ni pour la qualification des Pays-Bas, ni pour revaloriser la saison du milieu néerlandais, ni surtout pour relancer son profil sur le marché des transferts.


De retour à Turin, Koopmeiners est donc reparti exactement de là où il avait terminé la saison 2025-26 sous le maillot de la Juventus (44 apparitions et 2 buts) : Koop n’est pas un titulaire dans l’équipe type de Luciano Spalletti, et il est sur le marché, à la recherche d’une solution difficile pour une stratégie de sortie de la Continassa. En repartant de la saison dernière, on a le sentiment que la Juve, et en particulier Spalletti depuis son arrivée à Turin, ont vraiment tout essayé avec Koopmeiners, y compris en ce qui concerne sa position sur le terrain. Pour éviter de le faire jouer dos au but, un poste qu’il n’apprécie pas et dans lequel il s’était retrouvé trop souvent la saison passée, en particulier avec Thiago Motta sur le banc lors de la saison 2024-25 (44 apparitions et 5 buts), Spalletti a reculé sa position, tout en élargissant dans le même temps son rayon d’action.



  • Officiellement, un remplaçant

    Koopmeiners a donc été aligné à la fois comme défenseur (axial dans une défense à trois, ou arrière gauche, ou axial gauche dans une défense à quatre), et comme milieu axial, avec des résultats décevants dans les deux rôles. Au cours de la saison dernière, le rôle et la fonction du Néerlandais se sont définitivement dessinés : remplaçant de luxe. Un bouche-trou recruté pour 54,7 millions d’euros (61 si l’on ajoute aussi les bonus). S’il n’y avait pas Bremer, Kelly jouait dans l’axe et Koop à gauche. S’il manquait l’un entre Locatelli et Thuram, Koop pouvait jouer au milieu de terrain. En réalité, une doublure. Et, en réalité, l’aveu de l’échec de l’une des opérations du mercato les plus coûteuses de l’histoire de la Juventus. Une tendance confirmée aussi par les matches amicaux joués par la Juventus lors de cette présaison : Koopmeiners n’est pas un titulaire et joue, quand il y a besoin, au milieu de terrain ou en défense. Et, surtout, il est sur le marché.


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  • LES CHIFFRES POUR LE TRANSFERT ET LE SALAIRE

    À la Juventus version 2026-2027, Koopmeiners est destiné à redevenir une doublure. Une doublure que Giovanni Carnevali et Frederic Massara doivent toutefois tenter de vendre. Pour pouvoir céder Koopmeiners lors de ce mercato, qui touche désormais à sa fin, la Juve veut un transfert définitif ou un prêt avec obligation d’achat. Et elle ne peut pas se permettre d’enregistrer une moins-value : comme l’indique le communiqué officiel, le Néerlandais a été acheté en 2024 « contre une somme de 51,3 millions d’euros, payable sur quatre exercices, en plus de charges accessoires à hauteur de 3,4 millions d’euros ». Étant donné que l’ancien joueur de l’AZ Alkmaar a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2029, le montant inscrit au bilan pour le club turinois est de 10,9 millions d’euros par an. En clair, il faudra 32,9 millions pour éviter une moins-value. Un montant qu’il est, à ce jour, très difficile d’imaginer quelqu’un dépenser, même si, en janvier comme durant l’été, il y a eu quelques timides marques d’intérêt venues de Turquie et d’Arabie saoudite. Dans les premières phases de ce mercato, la Juve a tenté d’inclure Koopmeiners dans l’approche menée avec la Roma pour Mile Svilar, une offensive que la Roma a repoussée. Ensuite, il a été question d’une éventuelle inclusion dans les négociations qui ont conduit Jhon Lucumì de Bologne à la Juventus. Mais là aussi, cela n’a rien donné. Ce qui freine les acheteurs potentiels, en plus du coût du transfert, c’est aussi son salaire de 4,5 millions. En pratique, seule la décision de la Juve de céder Koopmeiners en prêt, et non de manière définitive, pourrait débloquer le mercato dans le sens des départs du numéro 8 néerlandais.


  • Un indésirable qui peut faire de la place à Kessié

    De fait, à ce jour, Koopmeiners représente l’un des dossiers les plus épineux à régler lors des dernières semaines du mercato pour le directeur général Giovanni Carnevali ainsi que pour Massara et Ottolini. L’ancien joueur de l’Atalanta est en effet un surplus d’effectif dont le poids au bilan reste encore considérable et pour lequel il semble extrêmement compliqué de trouver une solution. Son départ serait toutefois fondamental pour compléter le milieu de terrain, peut-être avec la signature de Franck Kessie en tant qu’agent libre.





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