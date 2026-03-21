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CM Grafica Juventus Sabatini Sassuolo 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

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Juventus, la victoire aux points n'existe pas : une occasion gâchée à cause de deux erreurs grossières. Vlahovic et Milik font leur retour et sont meilleurs que David et Openda

L'analyse de Sandro Sabatini après le match nul à domicile de la Juventus contre Sassuolo.

On pourrait dire que, sur le plan des points, la Juventus aurait mérité de l'emporter. Et c'est vrai. Mais la « victoire aux points » n'existe pas au football…

Ce qui existe, en revanche, c’est le regret – pour Spalletti – d’avoir laissé passer l’occasion de s’emparer de la quatrième place, désormais menacée tant par Côme que par la Roma. Tout cela à cause de deux erreurs évidentes et grossières, qui éclipsent même tout discours sur le jeu collectif et la performance en général. Ces fameux détails qui font la différence. But de l'égalisation : Cambiaso pris à contre-pied par Berardi et Bremer devancé par Pinamonti. Penalty manqué : Locatelli tire trop mollement et trop au centre.

Et tout le reste n’a qu’une importance relative. Car dans le football, justement, il n’y a pas de « victoire aux points ».

  • PERIN PREND L'AVANTAGE

    Quelques commentaires sur les joueurs, pour alimenter la discussion. Les voici. Perin a le grand mérite d’avoir « inventé » le but de l’avantage. Sans compter tout le reste : à savoir la sérénité dont fait preuve l’équipe avec lui plutôt qu’avec Di Gregorio. Dans la défense à quatre, Kalulu et Bremer ont fêté, comme deux frères jumeaux, leur retour dans leurs équipes nationales respectives. Une performance dans la norme pour le Français. Soirée moins sereine pour le Brésilien, visiblement en retard sur la course de Pinamonti lors du 1-1. Kelly s'est montré plus convaincant, en constante progression et distrait seulement à quelques occasions. Anxieux dans son duel avec Berardi, Cambiaso n'a pas passé une bonne soirée et a été remplacé en milieu de seconde mi-temps.

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  • L'ESTIME MUTUELLE ENTRE THURAM ET LOCATELLI EST ÉVIDENTE

    Au milieu de terrain, la confiance et l'estime mutuelle entre Thuram et Locatelli sont évidentes et fructueuses. Cette fois-ci, la performance de l'Italien a été mitigée : discret dans le jeu, malheureux sur le penalty. La prestation du Français a été terne, ce qui explique qu'il ait été remplacé par Koopmeiners. Puis, dans la confusion finale, le Néerlandais a été replacé à la place de Kelly car Spalletti (qui n'a pas de répit) a tout tenté. Comme avec McKennie, cette fois-ci plus réfléchi et moins impétueux que d'habitude en tant que milieu de terrain, qui a fini par remplacer Cambiaso. Des hauts et des bas sur tout le terrain, avec une générosité sans faille.

  • VLAHOVIC ET MILIK SONT MEILLEURS QU'OPENDA ET DAVID

    En attaque, Conceicao a bien joué, Boga a été correct et Yildiz, redoutable en première mi-temps, avait pris le ballon pour tirer le penalty, avant que Spalletti ne confie cette tâche à Locatelli. C'est Vlahovic qui avait provoqué le penalty, en provoquant un rebond du ballon sur le bras d'Idzes. Milik est également entré en jeu lors de l'assaut final, après deux ans de quasi-inactivité. Et c'est justement le Polonais qui a contraint Muric à réaliser son arrêt le plus spectaculaire, mais alors qu'il était déjà trop tard. Vlahovic est toutefois de retour. Et il sera utile, tout comme Milik. Tous deux sont meilleurs que David et Openda, mais aujourd'hui, le problème de laJuve de Spalletti ne se limite pas à l'avant-centre. C'est surtout le classement.

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