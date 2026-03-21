Juventus, la victoire aux points n'existe pas : une occasion gâchée à cause de deux erreurs grossières. Vlahovic et Milik font leur retour et sont meilleurs que David et Openda

On pourrait dire que, sur le plan des points, la Juventus aurait mérité de l'emporter. Et c'est vrai. Mais la « victoire aux points » n'existe pas au football…

Ce qui existe, en revanche, c’est le regret – pour Spalletti – d’avoir laissé passer l’occasion de s’emparer de la quatrième place, désormais menacée tant par Côme que par la Roma. Tout cela à cause de deux erreurs évidentes et grossières, qui éclipsent même tout discours sur le jeu collectif et la performance en général. Ces fameux détails qui font la différence. But de l'égalisation : Cambiaso pris à contre-pied par Berardi et Bremer devancé par Pinamonti. Penalty manqué : Locatelli tire trop mollement et trop au centre.

Et tout le reste n’a qu’une importance relative. Car dans le football, justement, il n’y a pas de « victoire aux points ».