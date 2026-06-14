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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Juventus : la rencontre entre Carnevali et Spalletti pourrait relancer les négociations pour la prolongation de contrat de Vlahovic

Juventus FC
Mercato
Serie A
D. Vlahovic

En marge du sommet mercato organisé en Toscane, Carnevali et Spalletti ont également discuté de la prolongation de contrat de Vlahovic.

Nommé directeur général de la Juventus en remplacement de Damien Comolli, Giovanni Carnevali pourrait bouleverser les plans de mercato des Bianconeri. Il a rencontré Luciano Spalletti à Forte dei Marmi pour entamer la préparation de l’effectif en vue de la saison prochaine.

Après un premier échange vendredi, un sommet s’est tenu samedi 13 juin : sur la table, les intouchables de Spalletti et, surtout, la possible réouverture des négociations pour le renouvellement de Dusan Vlahovic. Une hypothèse sensationnelle qui pourrait se concrétiser dans les prochains jours.

Le nouveau dirigeant examine tous les dossiers, y compris celui du Serbe, dont le contrat expire le 30 juin : sa situation reste délicate, mais le départ de Comolli pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. Les deux parties avaient constaté des divergences importantes, mais Carnevali pourrait, de manière inattendue, faire évoluer la donne.


  • IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT DE L’ÉCART ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE

    Selon Tuttosport, les tensions entre Dusan Vlahovic et Damien Comolli ne se limitaient pas à une simple question d’argent. Si l’écart entre les huit millions d’euros par saison réclamés par l’attaquant et les cinq millions proposés par le club était effectif, l’ancien directeur général a également reproché au joueur et à ses agents leurs méthodes de négociation.

    Au-delà de la fermeté de Comolli, leclub avait tracé une ligne claire. Giorgio Chiellini, interrogé sur le renouvellement de Vlahovic, avait commenté : « Je suis vraiment désolé, jusqu’au bout il s’est battu pour la Juve. C’est quelqu’un de sérieux. Avec ces chiffres, Vlahovic ne restera pas en Italie, mais il est tout à fait légitime qu’il cherche un autre type de contrat. »


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  • LES MODALITÉS DE RENOUVELLEMENT

    Sur le plan financier, prolonger Vlahovic serait plus économique pour la Juventus que de recruter un autre avant-centre, à condition que le club accepte ses exigences. Les Bianconeri refusent catégoriquement les huit millions d’euros de salaire réclamés, auxquels s’ajoutent huit millions de commissions. Toutefois, si les demandes sont revues à la baisse, une prolongation reste envisageable.

    Surtout, un homme pèse de tout son poids pour faire aboutir ce dossier : Luciano Spalletti.

  • LE RÔLE DE SPALLETTI

    Spalletti se dit favorable à un maintien de Vlahovic. L’entraîneur voit en l’avant-centre serbe le profil parfait pour son système, et le joueur, né en 2000, apprécie également son coach, avec qui il souhaite rebondir la saison prochaine. Reste une condition : que l’attaquant ne perturbe pas l’équilibre du vestiaire.

  • VLAHOVIC REMAIN À TURIN

    Pour l’instant,Vlahovic est resté à Turin dans l’espoir d’un signe de la Juventus. Si la perspective d’un renouvellement semblait gelée, elle pourrait reprendre pourvuque l’attaquant serbe et son entourage assouplissent leurs demandes et adoptent une posture plus constructive lors des négociations.

    La piste d’une prolongation, jusqu’alors au point mort, pourrait être réouverte à condition que le Serbe revienne sur ses exigences et adopte, avec son entourage, une posture plus constructive lors des négociations.