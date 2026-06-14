Juventus : la rencontre entre Carnevali et Spalletti pourrait relancer les négociations pour la prolongation de contrat de Vlahovic

Nommé directeur général de la Juventus en remplacement de Damien Comolli, Giovanni Carnevali pourrait bouleverser les plans de mercato des Bianconeri. Il a rencontré Luciano Spalletti à Forte dei Marmi pour entamer la préparation de l’effectif en vue de la saison prochaine.

Après un premier échange vendredi, un sommet s’est tenu samedi 13 juin : sur la table, les intouchables de Spalletti et, surtout, la possible réouverture des négociations pour le renouvellement de Dusan Vlahovic. Une hypothèse sensationnelle qui pourrait se concrétiser dans les prochains jours.

Le nouveau dirigeant examine tous les dossiers, y compris celui du Serbe, dont le contrat expire le 30 juin : sa situation reste délicate, mais le départ de Comolli pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. Les deux parties avaient constaté des divergences importantes, mais Carnevali pourrait, de manière inattendue, faire évoluer la donne.



