Federico Gatti peut quitter la Juventus. Selon Alfredo Pedullà le défenseur central passé par Frosinone est une priorité du FC Porto, qui a effectué une première tentative, repoussée par Carnevali. La formule, un prêt avec option d’achat, ne plaît pas à la Juventus. De nouvelles propositions d’ici au samedi 5 septembre, date de la clôture du marché au Portugal, ne sont pas exclues. Le numéro 4 a compris qu’avec Spalletti, ses chances de jouer sont limitées, c’est pourquoi il voudrait rejoindre Farioli. Tenter une expérience à l’étranger, pour revenir aussi dans la course à l’équipe d’Italie.