Federico Gatti peut quitter la Juventus. Selon Alfredo Pedullà le défenseur central passé par Frosinone est une priorité du FC Porto, qui a effectué une première tentative, repoussée par Carnevali. La formule, un prêt avec option d’achat, ne plaît pas à la Juventus. De nouvelles propositions d’ici au samedi 5 septembre, date de la clôture du marché au Portugal, ne sont pas exclues. Le numéro 4 a compris qu’avec Spalletti, ses chances de jouer sont limitées, c’est pourquoi il voudrait rejoindre Farioli. Tenter une expérience à l’étranger, pour revenir aussi dans la course à l’équipe d’Italie.
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Juventus : la première offre de Porto pour Federico Gatti a été rejetée. Les pistes Galatasaray et Arabie saoudite restent d’actualité
Qui veut Gatti
La Juventus veut renflouer ses caisses, c’est pourquoi elle n’ouvre, à ce jour, qu’à un prêt avec obligation d’achat ou à un transfert définitif. Le défenseur suscite aussi le vif intérêt de Galatasaray et d’un club de Saudi Pro League. Son salaire est de 3,1 millions d’euros nets, soit plus de 5,7 millions d’euros bruts. Au total, le coût saisonnier du joueur - écrit Calcio e Finanza - s’est élevé à plus de 6,6 millions d’euros.
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