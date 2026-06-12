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cm grafica spalletti comolli 2025
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : la dispute entre Spalletti et Comolli, évoquée devant Elkann, porte sur Alisson ; l’entraîneur manifeste son mécontentement à l’égard de l’épouse du dirigeant

Juventus FC
L. Spalletti
Serie A
A. Becker

De nouveaux éléments révèlent l’ampleur des tensions entre l’entraîneur de la Juventus et l’ex-directeur général français.

À la veille de l’officialisation par le conseil d’administration extraordinaire de la Juventus de la succession de Damien Comolli par Giovanni Carnevali au poste de directeur général, de nouveaux éléments éclairent les raisons qui ont conduit John Elkann à opérer un nouveau revirement au sein du club bianconero.


Selon Le Corriere della Sera, l’ancien président a dûcohabiter avec l’entraîneur Luciano Spalletti, et la saison a été ponctuée de frictions. Le technicien reproche à Comolli un mercato 2025 désastreux, passé à courir après Kolo Muani avant de se solder par les recrutements ratés d’Openda et de David. Le malaise s’est approfondi en janvier : Spalletti réclamait un avant-centre, maissesdemandes sont restées lettre morte, tandis que les discussions pour prolonger Vlahovic étaient gelées, précise le quotidien milanais.


  • LA POLÉMIQUE AUTOUR D’ALISSON

    La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été la vive altercation, survenue sous les yeux d’Elkann, lorsque l’entraîneur a reproché à Comolli de ne pas avoir finalisé le transfert d’Alisson. L’opération avait été montée par le technicien, qui connaît le gardien depuis son passage à l’AS Rome, mais elle est finalement tombée à l’eau. Selon le Corriere della Sera, Spalletti aurait également mal vécu l’ingérence de l’épouse turque de Comolli, Mme Selinay Gurgenc, régulièrement présente non seulement en bordure de terrain avant chaque match, mais aussi dans des zones du stade normalement réservées aux joueurs.


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  • L'APPEL TÉLÉPHONIQUE

    Selon Tuttosport,John Elkann a appelé Luciano Spalletti hier pour le rassurer et lui confirmer que Giovanni Carnevali le contacterait à son tour. Le président de Fiat Chrysler aurait été clair : « Je mise sur toi, la nouvelle saison commence aujourd’hui. »