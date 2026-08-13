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Juventus Inside Vlahovic 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, l’illusion Vlahovic : un seul gagnant à la caisse, mais le remplaçant manque encore

Juventus FC
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Opinion
D. Vlahovic

Pas de Premier League ni de Liga, le Serbe va à Besiktas avec un salaire conséquent

Maintenant qu’il a trouvé une nouvelle équipe, on peut dresser un bilan définitif de ce qu’a été, et de ce qu’a représenté, Dusan Vlahovic pour la Juventus. Au final, on peut parler d’une grande déception, ou du moins d’une grosse illusion.


La Juventus s’était assurément fait des illusions lorsqu’elle l’avait recruté à la Fiorentina en janvier 2022 pour 70 millions d’euros plus 10 de bonus, tout en lui garantissant dans le même temps un salaire XXL qui, en augmentant, aurait ensuite même atteint 12 millions par saison. En recrutant un joueur de 22 ans qui comptait 108 matches et 49 buts avec la Fiorentina, la Juventus pensait avoir mis la main sur un attaquant générationnel, capable de tirer l’équipe vers le haut et de faire la différence. Il n’en a rien été.



  • Certes, il faut accorder à Vlahovic une circonstance atténuante, à savoir celle d’être arrivé dans l’une des pires Juventus de l’histoire. En quatre ans et demi, dans l’univers de la Juventus, il s’est passé de tout : un président (Agnelli) et tout un conseil d’administration emportés par une enquête, une série de changements de dirigeants comme on n’en avait jamais vu dans l’histoire du club (Arrivabene, Cherubini, Giuntoli, Comolli et enfin Carnevali et Massara), sans parler des entraîneurs. À Turin, Vlahovic a été entraîné par Allegri, Motta, Tudor et Spalletti, avant de retrouver finalement Italiano, l’entraîneur qui l’avait le plus mis en valeur à la Fiorentina et qu’il retrouve maintenant au Besiktas.


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  • Quoi qu’il en soit, au-delà du chaos de la Juventus ces dernières années, c’était justement à Vlahovic, et à très peu d’autres, de montrer qu’ils étaient des champions capables malgré tout de faire la différence, et de tirer l’équipe hors des sables mouvants. Et Vlahovic ne l’a fait que partiellement : au-delà de ses 68 buts en 168 matches, le numéro 9 a souvent été victime de sa nervosité et de ses frustrations, ainsi que de limites techniques qu’il n’a jamais réussi à améliorer, en particulier dans le contrôle du ballon et les combinaisons dans les petits espaces avec ses coéquipiers. Vlahovic, bien que doté d’une frappe puissante et précise, quitte la Juventus avec un seul trophée dans son armoire, la Coupe d’Italie 2024, remportée grâce à l’un de ses buts en finale contre l’Atalanta.



  • Le fait que Vlahovic ne soit pas ce champion que le monde de la Juventus avait espéré, sa destination sur le marché le montre aussi. Le Serbe a nourri pendant des mois, voire des années, des rêves plus importants, quand on parlait de la Premier League, d’Arsenal en particulier, ou encore du FC Barcelone et du Bayern Munich. Au final, aucun de ces clubs ne l’a pris en considération. À 26 ans, et pour les trois prochaines années, donc dans la phase centrale et la plus importante de sa carrière, Vlahovic doit se contenter du championnat turc. Nous le disons évidemment avec le plus grand respect pour Besiktas et pour le football turc, qui, à cette période historique, sont plus riches et plus compétitifs que le football italien. Mais ce ne sont pas la Premier League ou la Liga, qui étaient les rêves de Vlahovic.

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  • Sur le plan contractuel, le joueur né en 2000 à Belgrade retombe clairement sur ses pieds : à Istanbul, il percevra un salaire de 10 millions d’euros nets par saison, plus des bonus et une généreuse prime à la signature. De ce point de vue, lui et son entourage sont clairement gagnants. La Juventus, en revanche, n’a pas encore trouvé le remplaçant de Vlahovic, car Kolo Muani est un attaquant mobile, qui aime évoluer sur tout le front de l’attaque, et non le classique avant-centre de surface.

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