Maintenant qu’il a trouvé une nouvelle équipe, on peut dresser un bilan définitif de ce qu’a été, et de ce qu’a représenté, Dusan Vlahovic pour la Juventus. Au final, on peut parler d’une grande déception, ou du moins d’une grosse illusion.





La Juventus s’était assurément fait des illusions lorsqu’elle l’avait recruté à la Fiorentina en janvier 2022 pour 70 millions d’euros plus 10 de bonus, tout en lui garantissant dans le même temps un salaire XXL qui, en augmentant, aurait ensuite même atteint 12 millions par saison. En recrutant un joueur de 22 ans qui comptait 108 matches et 49 buts avec la Fiorentina, la Juventus pensait avoir mis la main sur un attaquant générationnel, capable de tirer l’équipe vers le haut et de faire la différence. Il n’en a rien été.







