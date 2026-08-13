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Juventus Inside Vlahovic 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, l’illusion Vlahovic : un gagnant seulement à la caisse, mais le remplaçant manque encore

Juventus FC
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Opinion
D. Vlahovic

Ni Premier League ni Liga : le Serbe va à Besiktas avec un salaire conséquent

Maintenant qu’il a trouvé une nouvelle équipe, on peut dresser un bilan définitif de ce qu’a été, et de ce qu’a représenté, Dusan Vlahovic pour la Juventus. Au final, on peut parler d’une grande déception, ou du moins d’une grosse illusion.


La Juventus s’était certainement fait des illusions lorsqu’en janvier 2022 elle l’avait recruté à la Fiorentina pour 70 millions d’euros plus 10 de bonus, tout en lui garantissant dans le même temps un énorme salaire qui, en augmentant, aurait ensuite atteint 12 millions par saison. En recrutant un joueur de 22 ans qui comptait 108 matches et 49 buts avec la Fiorentina, la Juventus pensait s’être offert un attaquant générationnel, capable de tirer l’équipe vers le haut et de faire la différence. Il n’en a rien été.



  • Bien sûr, il faut accorder à Vlahovic une circonstance atténuante, à savoir celle d’être arrivé dans l’une des pires Juventus de l’histoire. En quatre ans et demi, dans l’univers de la Juventus, il s’est passé de tout : un président (Agnelli) et tout un conseil d’administration balayés par une enquête, une série de changements de dirigeants comme on n’en avait jamais vu dans l’histoire du club (Arrivabene, Cherubini, Giuntoli, Comolli et enfin Carnevali et Massara), sans parler des entraîneurs. À Turin, Vlahovic a été entraîné par Allegri, Motta, Tudor et Spalletti, avant de retrouver aujourd’hui, avec Italiano, l’entraîneur qui l’avait le plus mis en valeur à la Fiorentina et qu’il retrouve désormais à Besiktas.


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  • Quoi qu’il en soit, indépendamment du chaos de la Juventus de ces dernières années, c’était justement à Vlahovic, et à quelques autres, de démontrer qu’ils étaient des champions capables malgré tout de faire la différence, et de tirer l’équipe hors des sables mouvants. Et Vlahovic ne l’a fait que partiellement : au-delà de ses 68 buts en 168 matches, le numéro 9 a souvent été victime de sa nervosité et de ses frustrations, ainsi que de limites techniques qu’il n’est jamais parvenu à améliorer, en particulier dans le contrôle du ballon et le jeu en petits espaces avec ses coéquipiers. Vlahovic, bien que doté d’une frappe puissante et précise, quitte la Juventus avec un seul trophée à son palmarès, la Coupe d’Italie 2024, remportée grâce à l’un de ses buts en finale contre l’Atalanta.



  • Le fait que Vlahovic ne soit pas le champion que le monde de la Juventus avait espéré se voit aussi à la destination vers laquelle le marché des transferts l’a conduit. Le Serbe a nourri pendant des mois, sinon des années, des rêves plus importants, quand on parlait de la Premier League, d’Arsenal en particulier, ou encore du Barcelone et du Bayern Munich. Au final, aucun de ces clubs ne l’a pris en considération. À 26 ans, et pour les trois prochaines années, donc dans la phase centrale et la plus importante de sa carrière, Vlahovic doit se contenter du championnat turc. Nous le disons évidemment avec le plus grand respect pour Besiktas et pour le football turc, qui dans cette période historique sont plus riches et plus compétitifs que le football italien. Mais ce ne sont ni la Premier League ni la Liga, qui étaient les rêves de Vlahovic.

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  • Sur le plan contractuel, le joueur né en 2000 à Belgrade retombe clairement sur ses pieds : à Istanbul, il percevra un salaire de 10 millions nets par saison, plus des bonus et une généreuse prime à la signature. De ce point de vue, lui et son entourage sont clairement les grands gagnants. La Juventus, en revanche, n’a pas encore trouvé le remplaçant de Vlahovic, car Kolo Muani est un attaquant mobile, qui aime se déplacer sur tout le front de l’attaque, et non le classique avant-centre de surface.

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