Juventus, l’illusion Vlahovic : un gagnant seulement à la caisse, mais le remplaçant manque encore

Maintenant qu’il a trouvé une nouvelle équipe, on peut dresser un bilan définitif de ce qu’a été, et de ce qu’a représenté, Dusan Vlahovic pour la Juventus. Au final, on peut parler d’une grande déception, ou du moins d’une grosse illusion.





La Juventus s’était certainement fait des illusions lorsqu’en janvier 2022 elle l’avait recruté à la Fiorentina pour 70 millions d’euros plus 10 de bonus, tout en lui garantissant dans le même temps un énorme salaire qui, en augmentant, aurait ensuite atteint 12 millions par saison. En recrutant un joueur de 22 ans qui comptait 108 matches et 49 buts avec la Fiorentina, la Juventus pensait s’être offert un attaquant générationnel, capable de tirer l’équipe vers le haut et de faire la différence. Il n’en a rien été.







