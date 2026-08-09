La Juventus pourrait parler sud-américain à la baguette. Selon les révélations de Tuttosport, des réflexions sont en effet en cours sur l’un des talents émergents de la dernière Coupe du monde : Matias Galarza, le métronome du Paraguay. Le joueur né en 2002 a été proposé à la direction de la Juventus ces derniers jours : la réflexion est en cours.





Par ses caractéristiques de jeu, en effet, il manque à l’effectif de la Juventus un élément capable de faire le lien et d’orchestrer le jeu. Voilà pourquoi, selon le quotidien turinois, Spalletti y pense. De plus, Massara sait qu’il existe une chance de le faire venir en Italie à prix cassé, étant donné que River peut le laisser partir pour seulement 6 millions.