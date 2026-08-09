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Matias GALARZA-paraguay-202509(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, l’idée Galarza pour la cabine de pilotage : qui est-il et combien coûte-t-il ?

Juventus FC
Mercato
M. Galarza

Un nouveau milieu de terrain apparaît parmi les cibles du marché des transferts de la Juventus.

La Juventus pourrait parler sud-américain à la baguette. Selon les révélations de Tuttosport, des réflexions sont en effet en cours sur l’un des talents émergents de la dernière Coupe du monde : Matias Galarza, le métronome du Paraguay. Le joueur né en 2002 a été proposé à la direction de la Juventus ces derniers jours : la réflexion est en cours.


Par ses caractéristiques de jeu, en effet, il manque à l’effectif de la Juventus un élément capable de faire le lien et d’orchestrer le jeu. Voilà pourquoi, selon le quotidien turinois, Spalletti y pense. De plus, Massara sait qu’il existe une chance de le faire venir en Italie à prix cassé, étant donné que River peut le laisser partir pour seulement 6 millions.

  • VENDRE D’ABORD

    Pour le moment, les priorités sont autres (Lucumi et le nouveau gardien titulaire, en plus d’une doublure à Kolo Muani), et pour ajouter un autre milieu de terrain, il faut d’abord qu’un joueur s’en aille parmi Arthur, Koopmeiners et Miretti. Une étape à la fois, donc, même si le match amical contre l’Inter hier en Australie a lui aussi mis en évidence le fait qu’il manque un meneur de jeu au milieu de terrain à la Juventus.

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  • QUI EST GALARZA

    Milieu de terrain né en 2002, né à Asuncion au Paraguay, Galarza appartient à River Plate, mais lors de la première partie de l’année 2026, il a joué en prêt à Atlanta United, aux États-Unis. Formé dans le secteur de jeunes d’Olimpia Asuncion, il est cédé à 18 ans à Vasco de Gama, au Brésil, où il joue de 2021 à 2023, avec un bilan de 58 apparitions et 5 buts (avec aussi un passage en prêt à Coritiba en 2022, avec 11 apparitions). Il part ensuite en Argentine, d’abord à Talleres (de 2023 à 2025, 68 matches et 5 buts), puis à River Plate en 2025 - 14 apparitions et aucun but - avant le prêt à Atlanta (10 matches et aucun but). Avec la sélection du Paraguay, il compte 19 sélections et 4 buts.

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