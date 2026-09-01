Né en 2002, Pape Matar Sarr fêtera ses 24 ans à la mi-septembre. Il est sénégalais, mais il joue en Europe depuis quelques années déjà : d’abord en France, puis en Angleterre.





C’est Metz qui l’a amené en Europe depuis le Generation Foot en 2020. C’est là que Sarr a grandi et, lors de sa première saison en Ligue 1, il a marqué à 3 reprises en 22 apparitions, avant de jouer encore davantage lors de la deuxième : 33 fois, avec un but et trois passes décisives à son actif.





À l’été 2022, l’appel de Tottenham est arrivé, où Sarr a d’abord eu très peu de temps de jeu. Lors des trois saisons suivantes, le jeune Sénégalais est toutefois devenu un élément important des Spurs, aussi bien en Premier League qu’en Europe, y compris lors du parcours qui, en 2025, a permis aux Anglais de triompher en Ligue Europa : Pape y a cumulé 13 apparitions en inscrivant deux buts.



















