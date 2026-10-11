Randal Kolo Muani a été, malgré lui, l’un des principaux acteurs du match nul 1-1 de la Juventus face à Cagliari, en déplacement en Sardaigne. Les Sardes ont longtemps mené 1-0, avant que Kolo Muani n’égalise en inscrivant son premier but de la saison en Serie A. Mais il a aussi manqué au moins deux autres énormes occasions en fin de match, laissant le score inchangé. Au micro de DAZN, l’ancien joueur de Tottenham et du PSG a confirmé sa frustration face au résultat, tout en livrant une indication tactique importante sur la présence de Woltemade à ses côtés sur le terrain.
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Juventus, Kolo Muani : « Je suis contrarié par le résultat. Avec Woltemade, j’ai plus de liberté. »
NERVEUX À CAUSE DU RÉSULTAT
« Mes impressions sur le match ? Je suis un peu nerveux après la façon dont il s’est déroulé. Nous avons eu des occasions, nous aurions dû repartir avec les 3 points. »
Avec Woltemade, j’ai plus d’espace.
« À la mi-temps, l’entraîneur nous a demandé de multiplier les centres et, avec l’entrée en jeu de Woltemade, ça a été plus facile pour moi. Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. Avec Woltemade sur le terrain, les adversaires ont une préoccupation de plus et j’ai davantage de liberté. »
Mentalement, le but me manquait.
« Ce n’est pas facile pour un attaquant quand le but ne vient pas, mais j’ai toujours senti la confiance de tous. Travailler et aller de l’avant. »
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