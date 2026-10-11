Randal Kolo Muani a été, malgré lui, l’un des principaux acteurs du match nul 1-1 de la Juventus face à Cagliari, en déplacement en Sardaigne. Les Sardes ont longtemps mené 1-0, avant que Kolo Muani n’égalise en inscrivant son premier but de la saison en Serie A. Mais il a aussi manqué au moins deux autres énormes occasions en fin de match, laissant le score inchangé. Au micro de DAZN, l’ancien joueur de Tottenham et du PSG a confirmé sa frustration face au résultat, tout en livrant une indication tactique importante sur la présence de Woltemade à ses côtés sur le terrain.



