C’est une idée qui se précise d’heure en heure : Randal Kolo Muani et Nick Woltemade pourraient être alignés ensemble dès la première minute de Juventus-Lazio, dimanche soir. La présence des deux attaquants de la Juventus sur le terrain en fin de match, lors de la victoire de la Vieille Dame sur la pelouse du Celta Vigo en Europa League, a changé le visage de l’équipe et concrétisé sa remontée. Tous deux ont marqué et sont montés en puissance au fil du match.





Woltemade, qui avait mal joué en première période comme presque toute l’équipe, est revenu sur le terrain avec une tout autre détermination après la pause, jusqu’à inscrire le but de l’égalisation à la 58e minute. C’était son deuxième but sous le maillot de la Juve, après celui inscrit sur penalty contre le NEC, également en Europa League. Puis, l’entrée de Kolo Muani à la 64e minute à la place d’un Alajbegovic peu en vue a donné un nouvel élan à l’équipe, ainsi qu’à Woltemade, qui s’est encore mieux déplacé et s’est montré plus incisif. Jusqu’au but de la victoire inscrit par le Français à la 92e minute.



