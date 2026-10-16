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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : Kolo Muani et Woltemade pourraient débuter ensemble face à la Lazio. Voici qui en ferait les frais

Juventus FC
R. Kolo Muani
N. Woltemade
Serie A

Après la bonne prestation de la Juventus lors de la dernière demi-heure à Vigo, avec les deux attaquants sur le terrain, Spalletti envisage de les aligner ensemble dès le coup d’envoi.

C’est une idée qui se précise d’heure en heure : Randal Kolo Muani et Nick Woltemade pourraient être alignés ensemble dès la première minute de Juventus-Lazio, dimanche soir. La présence des deux attaquants de la Juventus sur le terrain en fin de match, lors de la victoire de la Vieille Dame sur la pelouse du Celta Vigo en Europa League, a changé le visage de l’équipe et concrétisé sa remontée. Tous deux ont marqué et sont montés en puissance au fil du match.


Woltemade, qui avait mal joué en première période comme presque toute l’équipe, est revenu sur le terrain avec une tout autre détermination après la pause, jusqu’à inscrire le but de l’égalisation à la 58e minute. C’était son deuxième but sous le maillot de la Juve, après celui inscrit sur penalty contre le NEC, également en Europa League. Puis, l’entrée de Kolo Muani à la 64e minute à la place d’un Alajbegovic peu en vue a donné un nouvel élan à l’équipe, ainsi qu’à Woltemade, qui s’est encore mieux déplacé et s’est montré plus incisif. Jusqu’au but de la victoire inscrit par le Français à la 92e minute.


  • CE QUE PENSE WOLTEMADE

    Après le match, Woltemade a commenté : « J’aime jouer avec Kolo Muani. Aujourd’hui, nous avons vraiment bien joué et il a marqué pour le deuxième match consécutif. Avant le match, Capello a dit à Spalletti que Kolo Muani et moi devions jouer ensemble ? Oui, mais je ne suis pas l’entraîneur : j’ai confiance en lui. Je pense que si nous continuons à marquer, cela ne pourra que nous aider. »


    L’idée trotte dans la tête de Spalletti, au-delà des suggestions de Capello. Et la bonne dernière demi-heure contre le Celta pourrait aussi convaincre l’entraîneur de la Juventus d’aligner les deux joueurs d’entrée contre la Lazio, lors du match décalé de dimanche comptant pour la septième journée de Serie A. Ce n’est pas encore une certitude, mais c’est une option à laquelle Spalletti réfléchit, et nous verrons ce qu’il dira lors de la conférence de presse de la veille du match.

  • QUI RESTE SUR LA TOUCHE ?

    Si Kolo Muani et Woltemade étaient tous deux titulaires, qui pourrait faire les frais de ce choix ? Par rapport à l’équipe alignée à Vigo, Conceicao ou Alajbegovic pourrait prendre place sur le banc. Et en cours de match, s’il fallait remplacer Kolo Muani ou Woltemade, Spalletti aurait Nico Gonzalez et Boga à sa disposition. Ce dernier s’est entraîné avec le groupe aujourd’hui et pourrait retrouver la liste des joueurs convoqués après plus d’un mois.

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