« Kolo Muani ? Je connais bien Randal et je sais que c’est quelqu’un qui travaille, il sait qu’il n’a pas réussi à marquer mais je suis le premier à savoir que lorsqu’il commencera à marquer, il nous donnera un grand coup de main, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il fera une grande saison. »





« Sur le plan personnel, j’ai des objectifs que je garderai pour moi pour le moment, je les dirai peut-être plus tard dans la saison, mais je sais que je suis loin de mes limites et je veux donc continuer à m’améliorer. »





« Pour moi, c’est une erreur de penser qu’une compétition est plus facile qu’une autre pour arriver au succès : la Ligue Europa est une compétition différente et nous affronterons des équipes fortes, c’est notre voie et nous devons l’aborder à bras-le-corps. Zhegrova ou Conceiçao ? Ils ont des qualités différentes, mais ils attaquent tous les deux très bien, c’est à moi de m’adapter à leur manière de bouger pour les aider dans les actions offensives. Pour moi, cela ne change pas énormément entre les deux. »





« Cela fait déjà un moment que je joue avec Koop, c’est quelqu’un avec qui on parle et on plaisante, très tranquille. Il travaille beaucoup sur le terrain, avec des qualités physiques et techniques, avec un pied gauche qui distille de bons ballons. Il donnera le meilleur pour nous. »







