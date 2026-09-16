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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Kalulu : « Kolo Muani va réaliser une grande saison. Conceiçao ou Zhegrova ? Cela ne change pas grand-chose pour moi »

Juventus FC vs NEC Nimégue
Juventus FC
NEC Nimégue
Ligue Europa

Le défenseur français s’exprime à la veille de ses débuts en Ligue Europa

Pierre Kalulu, défenseur de la Juventus, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre le NEC Nimègue, comptant pour la première journée de la phase de championnat d’Europa League, programmé demain à 21 heures à l’Allianz Stadium.


« La défaite contre Sassuolo ? Pour nous, le seul match qui compte est le prochain, explique le défenseur français, comme le rapporte Gazzetta.it, parce que c’est seulement sur l’avenir que nous pouvons agir. Nous avons revu le match et nous sommes conscients de devoir apprendre de nos erreurs. Nous savons que le NEC attaque beaucoup, donc nous devons faire attention. »


« Je connais bien Randal et je sais que c’est quelqu’un qui travaille, il sait qu’il n’a pas réussi à marquer mais je suis le premier à savoir que quand il commencera à marquer, il nous donnera un grand coup de main, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il fera une grande saison. »


  • « Kolo Muani ? Je connais bien Randal et je sais que c’est quelqu’un qui travaille, il sait qu’il n’a pas réussi à marquer mais je suis le premier à savoir que lorsqu’il commencera à marquer, il nous donnera un grand coup de main, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il fera une grande saison. »


    « Sur le plan personnel, j’ai des objectifs que je garderai pour moi pour le moment, je les dirai peut-être plus tard dans la saison, mais je sais que je suis loin de mes limites et je veux donc continuer à m’améliorer. »


    « Pour moi, c’est une erreur de penser qu’une compétition est plus facile qu’une autre pour arriver au succès : la Ligue Europa est une compétition différente et nous affronterons des équipes fortes, c’est notre voie et nous devons l’aborder à bras-le-corps. Zhegrova ou Conceiçao ? Ils ont des qualités différentes, mais ils attaquent tous les deux très bien, c’est à moi de m’adapter à leur manière de bouger pour les aider dans les actions offensives. Pour moi, cela ne change pas énormément entre les deux. »


    « Cela fait déjà un moment que je joue avec Koop, c’est quelqu’un avec qui on parle et on plaisante, très tranquille. Il travaille beaucoup sur le terrain, avec des qualités physiques et techniques, avec un pied gauche qui distille de bons ballons. Il donnera le meilleur pour nous. »



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