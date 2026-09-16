Pierre Kalulu, défenseur de la Juventus, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre le NEC Nimègue, comptant pour la première journée de la phase de championnat d’Europa League, programmé demain à 21 heures à l’Allianz Stadium.
« La défaite contre Sassuolo ? Pour nous, le seul match qui compte est le prochain, explique le défenseur français, comme le rapporte Gazzetta.it, parce que c’est seulement sur l’avenir que nous pouvons agir. Nous avons revu le match et nous sommes conscients de devoir apprendre de nos erreurs. Nous savons que le NEC attaque beaucoup, donc nous devons faire attention. »
« Je connais bien Randal et je sais que c’est quelqu’un qui travaille, il sait qu’il n’a pas réussi à marquer mais je suis le premier à savoir que quand il commencera à marquer, il nous donnera un grand coup de main, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il fera une grande saison. »