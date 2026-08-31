La Juventus et l’Atlético de Madrid sont en contact permanent pour Jonathan David, attaquant canadien né en 2000 sur le départ de la Continassa après une saison décevante et un début de saison 2026-2027 dans la lignée du précédent (lors du match de samedi contre Parme, David a été copieusement sifflé au moment de sa sortie, remplacé par Nico Gonzalez).





Après l’offre officielle présentée par l’Atlético de Madrid dimanche, pour une opération sous forme de prêt avec option d’achat, les contacts entre la direction de la Juventus, avec le directeur général Giovanni Carnevali et le directeur sportif Frederic Massara, se poursuivent également aujourd’hui, de manière positive.





L’attaquant canadien né en 2000, qui perçoit un salaire important de 6 millions d’euros nets par saison jusqu’au 30 juin 2030, a déjà ouvert la porte à un transfert chez le Cholo Simeone, et attend désormais que les parties parviennent à trouver un accord susceptible de régler la situation et de satisfaire tous les acteurs concernés. Selon Marca, David se rapproche de plus en plus de l’Atlético de Madrid.



