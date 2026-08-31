Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, Jonathan David toujours plus proche de l’Atlético de Madrid : les dernières nouvelles

Juventus FC
Mercato
J. David
Atlético Madrid

La Juventus travaille sur le départ du Canadien : dans le sens des arrivées, des discussions sont en cours pour Zirkzee ou Woltemade

La Juventus et l’Atlético de Madrid sont en contact permanent pour Jonathan David, attaquant canadien né en 2000 sur le départ de la Continassa après une saison décevante et un début de saison 2026-2027 dans la lignée du précédent (lors du match de samedi contre Parme, David a été copieusement sifflé au moment de sa sortie, remplacé par Nico Gonzalez).


Après l’offre officielle présentée par l’Atlético de Madrid dimanche, pour une opération sous forme de prêt avec option d’achat, les contacts entre la direction de la Juventus, avec le directeur général Giovanni Carnevali et le directeur sportif Frederic Massara, se poursuivent également aujourd’hui, de manière positive.


L’attaquant canadien né en 2000, qui perçoit un salaire important de 6 millions d’euros nets par saison jusqu’au 30 juin 2030, a déjà ouvert la porte à un transfert chez le Cholo Simeone, et attend désormais que les parties parviennent à trouver un accord susceptible de régler la situation et de satisfaire tous les acteurs concernés. Selon Marca, David se rapproche de plus en plus de l’Atlético de Madrid.


  • ARRIVÉES : ZIRKZEE OU WOLTEMADE

    Parallèlement, les contacts se poursuivent pour l’arrivée d’un nouvel avant-centre à la Juventus. Parmi les hypothèses, il y a aussi celle menant à Alexander Sorloth, mais l’Atlético ne semble pas ouvrir à cette option. La Vieille Dame négocie donc en ce moment pour deux autres joueurs : la priorité numéro un est le Néerlandais né en 2001 Joshua Zirkzee de Manchester United, ancien de Bologne. L’autre piste mène à Nick Woltemade, Allemand né en 2002 pour lequel Newcastle est ouvert à un prêt.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
LaLiga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Serie A
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Milan AC crest
Milan AC
MIL