Le match amical interne entre la Juventus et la Juventus Next Gen (autrefois disputé à Villar Perosa et aujourd’hui à l’Allianz Stadium) n’a duré qu’une mi-temps, avec la traditionnelle invasion de terrain survenue peu avant le coup d’envoi de la seconde période.

Dans une ambiance de fête, John Elkann, héritier de la famille Agnelli, PDG d’Exor et propriétaire de la Juventus, s’est présenté aux micros de Sky Sport. Le message envoyé par le patron sur l’avenir est important car, malgré un contexte de reconstruction, l’objectif prioritaire de la Juventus doit rester de gagner !