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Emanuele Tramacere

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Juventus, John Elkann : « La reconstruction doit repartir de l’Italie, et de notre identité, mais l’objectif reste de gagner ! » Excellente relation avec Spalletti, voilà pourquoi j’ai choisi Carnevali

Juventus FC
L. Spalletti

Le directeur général d’Exor et propriétaire de la Juventus a expliqué le projet autour du club.

Le match amical interne entre la Juventus et la Juventus Next Gen (autrefois disputé à Villar Perosa et aujourd’hui à l’Allianz Stadium) n’a duré qu’une mi-temps, avec la traditionnelle invasion de terrain survenue peu avant le coup d’envoi de la seconde période.

Dans une ambiance de fête, John Elkann, héritier de la famille Agnelli, PDG d’Exor et propriétaire de la Juventus, s’est présenté aux micros de Sky Sport. Le message envoyé par le patron sur l’avenir est important car, malgré un contexte de reconstruction, l’objectif prioritaire de la Juventus doit rester de gagner !

  • Excellente relation avec Spalletti

    « La relation que j’entretiens avec Spalletti est une relation forte et je ne pouvais vraiment pas refuser l’expérience de pouvoir regarder le match à ses côtés sur le banc. Cela m’a beaucoup plu, aussi parce que j’ai pu entendre directement ses réflexions au cours du match, en plus du fait que depuis le banc, on a une vision du jeu tout à fait particulière. »

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  • Le choix de Carnevali

    « Giovanni est un grand professionnel qui connaît parfaitement le football italien, en ce moment la Juventus mène un renforcement qui doit partir de l’Italie et respecter l’identité du club, une identité qui correspond très bien aux qualités de Giovanni Carnevali et à ses ambitions, qui sont les mêmes que celles du club, à savoir poursuivre la victoire »

  • Retrouver le chemin de la victoire

    « Il faut commencer à gagner, parce qu’en gagnant, on obtient des résultats de plus en plus importants, en Italie comme en Europe. Cette année, il sera important de mener de front tous les engagements que nous avons, en gardant à l’esprit que le football est fait de cycles et qu’aujourd’hui nous sommes dans une phase de reconstruction, mais nous avons aussi la conviction que tout le monde à la Juventus est déterminé à aller de l’avant avec l’objectif de ramener ce club au sommet ».

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