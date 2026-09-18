Juventus : en quoi Alajbegovic est déjà plus fort que Yildiz, Spalletti saura-t-il les faire jouer ensemble ?

La large victoire de la Juventus face au NEC Nimègue offre à la Juve une bouffée d’oxygène, utile pour atténuer les séquelles de la retentissante défaite contre Sassuolo. Ce 5-0 infligé aux Néerlandais, une fête du but à laquelle ont participé Nico Gonzalez (sur une passe décisive de Grabara, rien de moins), Alajbegovic, Woltemade, Celik et Kolo Muani, doit naturellement être pris avec des pincettes. L’attitude décomplexée du NEC, et le niveau technique pas très élevé de l’équipe de Dick Schreuder, incitent en effet Luciano Spalletti et la Juventus à garder les pieds sur terre, tout en retenant la bonne attitude affichée pendant les 90 minutes et, surtout, le chemin du but trouvé par Alajbegovic, Woltemade et surtout Kolo Muani.





Cela étant posé sur le poids réel de cette victoire pour les débuts en Ligue Europa, l’élément qui nous a le plus marqués lors du match d’hier soir à l’Allianz Stadium a été la prestation de Kerim Alajbegović. Le Bosnien de 18 ans (il fêtera ses 19 ans dans trois jours) a livré une prestation de haut niveau, avec un but et quelques gestes qui ont arraché les applaudissements du public de la Juventus. Et des commentateurs, comme Alessandro Costacurta, sur Sky : « Alajbegovic devient vraiment très bon et je veux le souligner : parce que j’entends qu’on sous-estime ce garçon, alors que moi, je dis qu’il a un très grand avenir ». La prestation d’Alajbegovic est précieuse parce qu’elle n’est pas isolée, mais qu’elle arrive après d’autres bons matches : contre Sassuolo, il a été l’un des rares joueurs de la Juventus à mériter la moyenne, et il avait aussi été bon face à Milan et Parme, après être resté 90 minutes sur le banc pour ses débuts contre Frosinone.



