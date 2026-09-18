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Juventus Inside Alajbegovic Yildiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : en quoi Alajbegovic est déjà plus fort que Yildiz, Spalletti saura-t-il les faire jouer ensemble ?

Juventus FC
FEATURES
Opinion
K. Alajbegovic
K. Yildiz

La prestation d’Alajbegovic avec le NEC fait penser aux similitudes et aux différences avec Yildiz, et à la manière dont les deux pourront coexister.

La large victoire de la Juventus face au NEC Nimègue offre à la Juve une bouffée d’oxygène, utile pour atténuer les séquelles de la retentissante défaite contre Sassuolo. Ce 5-0 infligé aux Néerlandais, une fête du but à laquelle ont participé Nico Gonzalez (sur une passe décisive de Grabara, rien de moins), Alajbegovic, Woltemade, Celik et Kolo Muani, doit naturellement être pris avec des pincettes. L’attitude décomplexée du NEC, et le niveau technique pas très élevé de l’équipe de Dick Schreuder, incitent en effet Luciano Spalletti et la Juventus à garder les pieds sur terre, tout en retenant la bonne attitude affichée pendant les 90 minutes et, surtout, le chemin du but trouvé par Alajbegovic, Woltemade et surtout Kolo Muani.


Cela étant posé sur le poids réel de cette victoire pour les débuts en Ligue Europa, l’élément qui nous a le plus marqués lors du match d’hier soir à l’Allianz Stadium a été la prestation de Kerim Alajbegović. Le Bosnien de 18 ans (il fêtera ses 19 ans dans trois jours) a livré une prestation de haut niveau, avec un but et quelques gestes qui ont arraché les applaudissements du public de la Juventus. Et des commentateurs, comme Alessandro Costacurta, sur Sky : « Alajbegovic devient vraiment très bon et je veux le souligner : parce que j’entends qu’on sous-estime ce garçon, alors que moi, je dis qu’il a un très grand avenir ». La prestation d’Alajbegovic est précieuse parce qu’elle n’est pas isolée, mais qu’elle arrive après d’autres bons matches : contre Sassuolo, il a été l’un des rares joueurs de la Juventus à mériter la moyenne, et il avait aussi été bon face à Milan et Parme, après être resté 90 minutes sur le banc pour ses débuts contre Frosinone.


  • Alajbegovic et Yildiz

    Face à Frosinone, Kenan Yildiz était lui aussi sur le terrain, et il s’est blessé précisément lors de ce match. En pensant au Turc, et en pensant au match disputé hier par Alajbegovic, il est naturel de se projeter déjà sur la manière dont les deux pourront coexister, lorsque le numéro 10 fera son retour au début du mois de novembre. Le numéro 17 est en effet en train de trouver sa position précisément dans la zone habituellement occupée par Yildiz : il part de la gauche puis repique dans l’axe. Bien sûr, ces problèmes d’abondance sont les bienvenus, pour toutes les équipes et pour tous les entraîneurs : ce sera à Spalletti d’avoir le plaisir et le devoir de trouver une solution pour les faire coexister.


    Entre-temps, au-delà des similitudes entre Yildiz et Alajbegovic en termes de position sur le terrain, les premières sorties du Bosnien avec la Juve nous permettent aussi de découvrir les différences entre les deux. Par rapport à Yildiz, Alajbegovic est moins puissant et moins explosif sur les premiers appuis ; par rapport à Yildiz, Alajbegovic joue plus souvent la tête levée et semble avoir une meilleure lecture du jeu sur la longueur, comme le montre la passe en profondeur d’une grande précision pour Nico Gonzalez sur l’action du penalty obtenu par la Juventus contre le NEC, un type de ballon que nous avons rarement vu Yildiz réaliser, lui qui a davantage tendance à accélérer la tête baissée avant de délivrer des passes décisives depuis la ligne de fond en retrait. En somme, les deux ont des qualités similaires, mais aussi des différences évidentes. Avec un entraîneur capable de les faire coexister, en mettant en valeur les aspects complémentaires de leurs qualités et en atténuant ceux qui se ressemblent, l’avenir de la Juventus peut être radieux.





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