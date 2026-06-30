Jeff Ekhator est en route pour Turin afin de passer la visite médicale avec la Juventus. Selon Matteo Moretto, le club bianconero a relevé son offre à 18 millions d'euros (16 + 2 de bonus) plus le transfert de David Puczka, valorisé 5 millions d'euros. Le Genoa a accepté. Les deux clubs travaillent à finaliser l'accord avant minuit.





Lesdeux clubs ont multipliéles échanges ce lundi pour finaliser un accord qui enverrait le jeune Nigérian chez les Bianconeri. Selon Gianluca Di Marzio, si le deal se confirme, le Genoa récupérera David Puczka, arrière latéral auteur de 10 buts la saison passée avec la Juventus Next Gen. Le joueur, qui séduit autant le directeur sportif de la Juve (et ancien joueur du Genoa) Marco Ottolini que le nouveau directeur général Giovanni Carnevali, a également l’approbation de Luciano Spalletti. Né en 2006, il a disputé 57 matchs sous le maillot du Genoa, inscrivant 5 buts. À la Juve, il est vu comme un élément appelé à progresser significativement dans les prochaines années et pourrait, avec d’autres, intégrer le futur bloc italien de l’équipe bianconera.



