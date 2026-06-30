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Jeff Ekhator GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : Ekhator passe sa visite médicale, les détails de l'accord avec le Genoa

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J. Ekhator

La Juventus et le Genoa entretiennent des contacts réguliers au sujet du joueur né en 2006, et la négociation est désormais débloquée.

Jeff Ekhator a passé ses visites médicales pour la Juventus ce soir à Turin. En fin d'après-midi, le club bianconero a relevé son offre à 18 millions d'euros, bonus compris (16+2), plus le transfert de David Puczka, évalué à 5 millions d'euros. Le Genoa a accepté. Vers 21 heures, le joueur né en 2006 a quitté Gênes pour se soumettre aux examens médicaux, qu’il a achevés peu après minuit au JMedical.


Des échanges intensifs ont eu lieu toute la journée entre lesdeux clubs pour finaliser ce dossier. Selon Gianluca Di Marzio, si l’opération se conclut, le Genoa récupérera David Puczka, arrière latéral auteur de 10 buts la saison passée avec la Juventus Next Gen. Le joueur, qui séduit autant le directeur sportif de la Juve (et ancien joueur du Genoa) Marco Ottolini que le nouveau directeur général Giovanni Carnevali, a également l’approbation de Luciano Spalletti. Né en 2006, il a disputé 57 matchs et inscrit 5 buts sous le maillot du Genoa. À la Juve, il est vu comme un élément appelé à progresser significativement dans les prochaines années et pourrait, avec d’autres, intégrer le futur bloc italien de l’équipe bianconera.


  • Aucun transfert à signaler pour le Genoa

    Giovanni Daffara, que la Juventus a cédé à Parme, ne sera pas impliqué dans cette opération. L’arrivée du gardien né en 2004 est désormais officielle : il s’est rendu cet après-midi à Collecchio pour passer sa visite médicale. Les deux clubs se sont mis d’accord sur un transfert à titre définitif, évalué à 5 millions d’euros, sans option de rachat en faveur du club turinois. Formé au Biellese puis dans le centre de formation de la Juventus, il rejoint le club de Cuesta dans le cadre d’un transfert définitif évalué à 5 millions d’euros, sans option de rachat en faveur du club turin. Après plusieurs semaines de discussions, l’accord est acté : le gardien est prêt à entamer une nouvelle aventure en Serie A sous le maillot gialloblù.



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  • NAPLES S’Y INTÉRESSE AUSSI

    La Juventus n'est pas seule sur le coup : Ekhator attire aussi l'attention du Napoli. Le directeur sportif des Azzurri, Giovanni Manna, a déjà évoqué le dossier avec son homologue du Genoa, Diego López.

  • EKHATOR PREND LA DIRECTION DE TURIN



  • Les visites médicales sont désormais terminées.

    Peu après minuit, Ekhator a finalisé sa visite médicale.







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