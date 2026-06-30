Jeff Ekhator a passé ses visites médicales pour la Juventus ce soir à Turin. En fin d'après-midi, le club bianconero a relevé son offre à 18 millions d'euros, bonus compris (16+2), plus le transfert de David Puczka, évalué à 5 millions d'euros. Le Genoa a accepté. Vers 21 heures, le joueur né en 2006 a quitté Gênes pour se soumettre aux examens médicaux, qu’il a achevés peu après minuit au JMedical.





Des échanges intensifs ont eu lieu toute la journée entre lesdeux clubs pour finaliser ce dossier. Selon Gianluca Di Marzio, si l’opération se conclut, le Genoa récupérera David Puczka, arrière latéral auteur de 10 buts la saison passée avec la Juventus Next Gen. Le joueur, qui séduit autant le directeur sportif de la Juve (et ancien joueur du Genoa) Marco Ottolini que le nouveau directeur général Giovanni Carnevali, a également l’approbation de Luciano Spalletti. Né en 2006, il a disputé 57 matchs et inscrit 5 buts sous le maillot du Genoa. À la Juve, il est vu comme un élément appelé à progresser significativement dans les prochaines années et pourrait, avec d’autres, intégrer le futur bloc italien de l’équipe bianconera.



