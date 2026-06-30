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Jeff Ekhator GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : Ekhator à Turin pour la visite médicale, les détails de l'accord avec le Genoa

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J. Ekhator

La Juventus et le Genoa entretiennent des contacts réguliers au sujet du joueur né en 2006, et la négociation est désormais débloquée.

Jeff Ekhator est en route pour Turin afin de passer la visite médicale avec la Juventus. Selon Matteo Moretto, le club bianconero a relevé son offre à 18 millions d'euros (16 + 2 de bonus) plus le transfert de David Puczka, estimé à 5 millions. Le Genoa a accepté. Les deux clubs s'affairent pour finaliser l'accord avant minuit.


Lesdeux clubs ont multipliéles échanges ce lundi pour finaliser un accord qui enverrait le jeune Nigérian chez les Bianconeri. Selon Gianluca Di Marzio, si la transaction aboutit, le Genoa récupérera David Puczka, arrière latéral auteur de 10 buts la saison passée avec la Juventus Next Gen. Le joueur, qui séduit autant le directeur sportif de la Juve (et ancien joueur du Genoa) Marco Ottolini que le nouveau directeur général Giovanni Carnevali, a également l’approbation de Luciano Spalletti. Né en 2006, il a disputé 57 matchs avec le Genoa, inscrivant 5 buts. À la Juve, il est vu comme un élément appelé à progresser significativement dans les prochaines années et susceptible de s’inscrire dans un futur bloc italien de l’équipe bianconera.


  • Aucun mouvement de joueur n’est à signaler pour le Genoa.

    Giovanni Daffara, que la Juventus a cédé à Parme, ne sera pas impliqué dans cette opération. L’arrivée du gardien né en 2004 est désormais officielle : il s’est rendu cet après-midi à Collecchio pour passer sa visite médicale. Les deux clubs se sont entendus sur un transfert à titre définitif, évaluéà5 millions d’euros, sans option de rachat en faveur du club piémontais. Formé au Biellese puis dans le centre de formation de la Juventus, il rejoint le club de Cuesta dans le cadre d’un transfert définitif évalué à 5 millions d’euros, sans option de rachat en faveur du club turinois. Après plusieurs semaines de discussions, l’accord est conclu : le gardien est prêt à entamer une nouvelle aventure en Serie A sous le maillot gialloblù.



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  • NAPLES S’Y INTÉRESSE AUSSI

    La Juventus n'est pas seule sur le coup : Ekhator plaît aussi au Napoli. Le directeur sportif des Azzurri, Giovanni Manna, a déjà évoqué le dossier avec son homologue du Genoa, Diego López.

  • EKHATOR PREND LA DIRECTION DE TURIN



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