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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : échange tendu entre Carnevali et l’équipe, qui se met au vert avant le match contre le Napoli

Juventus FC
Serie A
L. Spalletti

L’administrateur délégué de la Juventus a réuni le groupe pour une mise au point à la Continassa, en présence de Spalletti.

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Au lendemain de la défaite contre le Genoa, une vive confrontation a eu lieu à la Continassa entre l’administrateur délégué et directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, l’équipe et Luciano Spalletti , avec des échanges au ton que Gazzetta.it qualifie de « pour le moins direct » : on ne peut pas continuer ainsi, la situation actuelle est inacceptable, mais il n’est pas question de toucher au groupe de travail. Voilà, en résumé, les réflexions du club transmises à ceux qui doivent les entendre, et vite, rapporte l’édition en ligne du quotidien.

  • À partir de demain, en vue du match contre le Napoli dimanche soir, la Juventus sera mise au vert au JTC Continassa, son quartier général. Carnevali a demandé à Bremer et à ses coéquipiers une réaction immédiate, dans les résultats mais aussi dans leur attitude sur le terrain : tous sont désormais appelés à apporter les réponses attendues par les propriétaires, le club et les supporters.

    Dès demain, donc, tout le monde sera mis au vert dans l’attente du verdict du terrain : le résultat du match contre le Napoli sera décisif pour l’avenir de Spalletti sur le banc.

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