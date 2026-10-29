À partir de demain, en vue du match contre le Napoli dimanche soir, la Juventus sera mise au vert au JTC Continassa, son quartier général. Carnevali a demandé à Bremer et à ses coéquipiers une réaction immédiate, dans les résultats mais aussi dans leur attitude sur le terrain : tous sont désormais appelés à apporter les réponses attendues par les propriétaires, le club et les supporters.

Dès demain, donc, tout le monde sera mis au vert dans l’attente du verdict du terrain : le résultat du match contre le Napoli sera décisif pour l’avenir de Spalletti sur le banc.