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cm grafica brozovic juventus
Emanuele Tramacere

Traduit par

Juventus : de Brozovic à Bissouma, il y a le problème des listes pour le remplaçant de Locatelli en tant qu’agent libre

Juventus FC
M. Brozovic
I. Bennacer
Y. Bissouma
T. Ndombele
Mercato
Milan AC
Lazio Rome

Le forfait du capitaine de l’Italie ouvre un vide énorme au milieu de terrain pour la Juventus, qui ne peut toutefois pas le remplacer par un joueur libre sans devoir procéder à une autre coupe.

Ça n’arrange rien. Luciano Spalletti encaisse la énième longue blessure de la saison 2026/2027 et, après les coups d’arrêt de Yildiz et Thuram, se voit contraint, malgré lui, de renoncer pendant près de 5 mois également à son capitaine ManuelLocatelli.

Le milieu de terrain a été opéré du genou et son absence ouvre inévitablement une brèche dans un secteur où la Juventus s’était déjà retrouvée « contrainte » de réhabiliter Douglas Luiz et de garder, presque à contrecœur, Teun Koopmeiners. Aujourd’hui, les deux sont à considérer pratiquement comme des titulaires, car les hypothèses d’un renfort immédiat sans indemnité de transfert se heurtent inévitablement à un nouveau problème réglementaire.


  • Brozovic et pas seulement

    Le nom le plus chaud, aussi parce qu’il a été longuement discuté au cours de l’été et reste encore bien présent dans les idées de la Juventus, est celui de l’ancien joueur de l’Inter Marcelo Brozovic. Le Croate, également suivi par la Lazio, est sans contrat depuis la fin de son accord avec Al Nassr et cherche un club pour poursuivre sa carrière en revenant, pourquoi pas, justement en Italie.

    Les autres profils proposés à Turin, rapporte Tuttosport, sont ceux d’Yves Bissouma, sans club après son départ de Tottenham, d’Ismael Bennacer, resté libre après son départ de l’AC Milan mais promis à une arrivée au Qatar, et enfin de Tanguy Ndombele, passé en Italie par Naples et libre après son départ de Nice.

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  • LE PROBLÈME DES LISTES

    Le problème Locatelli pour la Juventus est toutefois bien plus vaste. Car la composition de l’effectif doit être établie selon des critères rigides et importants, tant sur le plan économique (le salaire à accorder à une éventuelle recrue libre viendrait affecter les équilibres délicats de la masse salariale de la Juventus, déjà dans le viseur de l’UEFA) que sur le plan technico-réglementaire.

    Et précisément sur le plan réglementaire, le milieu de terrain italien représentait un joueur « particulier » pour la Juventus dans la question des listes remises à l’UEFA (non remplaçable) et à la Serie A. Locatelli est en effet un joueur « FIGC trained », c’est-à-dire formé dans les centres de formation des clubs italiens, et il occupe l’un des 4 slots réservés à ce type de joueur.

  • Pour un « étranger », il faut une autre coupe

    La liste Serie A est modifiable et actualisable, mais pour remplacer Locatelli par un joueur « étranger », ou plutôt non formé dans les centres de formation italiens, comme Brozovic et les autres profils cités, il faudrait en effet procéder à une autre exclusion.

    La Juventus devrait exclure un joueur étranger, d’autant qu’après le Nouvel An, Khephren Thuram, déjà écarté, devra de toute façon lui aussi réintégrer cette liste.

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