Juventus : de Brozovic à Bissouma, il y a le problème des listes pour le remplaçant de Locatelli en tant qu’agent libre

Ça n’arrange rien. Luciano Spalletti encaisse la énième longue blessure de la saison 2026/2027 et, après les coups d’arrêt de Yildiz et Thuram, se voit contraint, malgré lui, de renoncer pendant près de 5 mois également à son capitaine ManuelLocatelli.

Le milieu de terrain a été opéré du genou et son absence ouvre inévitablement une brèche dans un secteur où la Juventus s’était déjà retrouvée « contrainte » de réhabiliter Douglas Luiz et de garder, presque à contrecœur, Teun Koopmeiners. Aujourd’hui, les deux sont à considérer pratiquement comme des titulaires, car les hypothèses d’un renfort immédiat sans indemnité de transfert se heurtent inévitablement à un nouveau problème réglementaire.



