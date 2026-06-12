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grafica comolli juventus 16.9 CMGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, conseil d’administration extraordinaire EN DIRECT : départ de Damien Comolli, arrivée de Giovanni Carnevali

Juventus FC
Serie A
Mercato

Le club bianconero annonce officiellement un changement à la tête de sa direction

Au lendemain du séisme, le conseil d’administration de la Juventus, réuni en session extraordinaire, officialise le départ de Damien Comolli et la nomination de Giovanni Carnevali.


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  • LE DÉPART DE COMOLLI : LES COULISSES DES DERNIÈRES HEURES

    Dans le même temps, Tuttosport lève le voile sur les coulisses des dernières heures mouvementées à la Juventus, celles qui ont conduit au revirement spectaculaire à la tête de la direction. Selon le quotidien turinois, Damien Comolli avait déjà conscience de son sort : le directeur général français avait compris que cet été particulier prenait la pire tournure possible. Sa position, déjà fragile, a été considérablement affaiblie par les échecs techniques dans les négociations pour Bernardo Silva et Alisson, par l’évolution des discussions concernant Brahim Diaz et par les difficultés rencontrées avec l’Atlético pour conclure le transfert de Sorloth. Ce vendredi, un conseil d’administration extraordinaire réunira les dirigeants dans la grande salle du dernier étage pour entériner son départ, sous la supervision d’Antonio Belloni, « contrôleur » des opérations ces derniers mois.


    L’administrateur indépendant, très proche de Bernard Arnault, fondateur et PDG de LVMH, a d’abord observé le dirigeant français avant de tirer ses conclusions. Il a assisté à chaque réunion entre Elkann et Spalletti, puis entre l’entraîneur et le président lui-même, notamment après le conflit post-derby. Son absence a été remarquée lors des dernières séances de mercato, même si, officiellement, les opérations se poursuivaient selon sa volonté. Elkann attendait un plan B solide, qu’il a finalement trouvé en la personne de Giovanni Carnevali.



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